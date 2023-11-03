Нужно ли чистить шампиньоны: основные правила перед приготовлением

Если ты только вернулся(-лась) из магазина, и смотря на чистенькие грибы понимаешь, что можно готовить их без этапа чистки, то лучше не спешить.
Нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением — читай в материале.
Опытные кулинары все же советуют чистить грибы до их приготовления. Даже если они очень чистые и опрятно выглядят. Ведь на ножках шампиньонов, как и на шапочке гриба, собирается много грязи и пыли.
Если ты не хочешь проводить сильную очистку с помощью ножа, сделай это щеткой или не жесткой мочалкой. Не забудь немного подрезать саму ножку шампиньонов.
После чистки грибов нужно определиться, что именно ты будешь из них готовить (или до этого процесса). Если планируешь пожарить, то просто смочи грибы и очисть от грязи (чтобы не впиталась лишняя влага и появилась корочка). Если будешь варить, то мой шампиньоны очень тщательно. А вот для сушки или заморозки мыть их не стоит.
Если ты приступил(-а) к чистке грибов и поймал(-а) себя на мысли, что с ними что-то не так, фокусируйся на следующих факторах:
Если хочешь сохранить осеннюю свежесть грибов и на зиму, то читай наш рецепт маринованных грибочков.
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