Нужно ли чистить шампиньоны: основные правила перед приготовлением

Если ты только вернулся(-лась) из магазина, и смотря на чистенькие грибы понимаешь, что можно готовить их без этапа чистки, то лучше не спешить.

Нужно ли чистить шампиньоны перед приготовлением — читай в материале.

Нужно ли чистить шампиньоны и зачем это делать

Опытные кулинары все же советуют чистить грибы до их приготовления. Даже если они очень чистые и опрятно выглядят. Ведь на ножках шампиньонов, как и на шапочке гриба, собирается много грязи и пыли.

Сейчас также смотрят

Если ты не хочешь проводить сильную очистку с помощью ножа, сделай это щеткой или не жесткой мочалкой. Не забудь немного подрезать саму ножку шампиньонов.

Как правильно чистить шампиньоны: основные правила

Тепличные шампиньоны можно слегка почистить мочалкой, чтобы тщательно удалить остатки земли. Если ты собирал(-а) грибы в лесу, то обязательно проведи термическую обработку. Удали с грибов грязь, траву, грунт. После этого дай грибам просохнуть. Если ты купил(-а) их в магазине, сними кожицу с помощью ножа и хорошенько промой под теплой водой. Промокни их салфеткой перед приготовлением. Главное — не замачивай их и не держи долго в воде. Таким образом ты сделаешь их водянистыми и безвкусными, не ароматными.

Как правильно готовить шампиньоны: главные нюансы

После чистки грибов нужно определиться, что именно ты будешь из них готовить (или до этого процесса). Если планируешь пожарить, то просто смочи грибы и очисть от грязи (чтобы не впиталась лишняя влага и появилась корочка). Если будешь варить, то мой шампиньоны очень тщательно. А вот для сушки или заморозки мыть их не стоит.

Нужно ли чистить шампиньоны перед готовкой, и как понять, что они уже испортились

Если ты приступил(-а) к чистке грибов и поймал(-а) себя на мысли, что с ними что-то не так, фокусируйся на следующих факторах:

Запах. Если чувствуешь неприятный аромат, запах химии, гнили или подвальную влагу, то лучше их не употреблять. Налет. Даже если на грибах появился небольшой налет с липкостью, пробовать их не стоит. Пятна. Черные или любые другие пятна на грибах свидетельствуют о том, что они не пригодны для приготовления. Темная серединка. Если шампиньон нормальный, он будет белым.

Если хочешь сохранить осеннюю свежесть грибов и на зиму, то читай наш рецепт маринованных грибочков.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.