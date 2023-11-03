Чи потрібно чистити печериці: основні правила перед готуванням

Якщо ти тільки повернувся(-лася) з магазину, і дивлячись на чистенькі гриби розумієш, що можна готувати їх без етапу чищення, то краще не поспішати.
Чи потрібно чистити печериці перед приготуванням — читай у матеріалі.
Досвідчені кулінари все ж таки радять чистити гриби до їх приготування. Навіть якщо вони дуже чисті та мають охайний вигляд. Адже на ніжках печериць, як і на шапочці гриба, збирається багато бруду та пилу.
Якщо ти не хочеш проводити сильне очищення за допомогою ножа, зроби це щіткою або не жорсткою мочалкою. Не забудь трохи підрізати саму ніжку печериць.
Після чищення грибів потрібно визначитися, що саме ти будеш із них готувати (або до цього процесу). Якщо плануєш посмажити, то просто змочи гриби й очисть від бруду (щоб не ввібралася зайва волога і з’явилася скоринка). Якщо варитимеш, то промивай печериці дуже ретельно. А ось для сушіння чи заморозки мити їх не варто.
Якщо ти розпочав(-ла) чистку грибів і впіймав(-ла) себе на думці, що з ними щось не так, фокусуйся на наступних факторах:
Якщо хочеш зберегти осінню свіжість грибів і на зиму, то читай наш рецепт маринованих грибочків.
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