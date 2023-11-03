Чи потрібно чистити печериці: основні правила перед готуванням

Якщо ти тільки повернувся(-лася) з магазину, і дивлячись на чистенькі гриби розумієш, що можна готувати їх без етапу чищення, то краще не поспішати.

Чи потрібно чистити печериці перед приготуванням — читай у матеріалі.

Чи потрібно чистити печериці та навіщо це робити

Досвідчені кулінари все ж таки радять чистити гриби до їх приготування. Навіть якщо вони дуже чисті та мають охайний вигляд. Адже на ніжках печериць, як і на шапочці гриба, збирається багато бруду та пилу.

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Якщо ти не хочеш проводити сильне очищення за допомогою ножа, зроби це щіткою або не жорсткою мочалкою. Не забудь трохи підрізати саму ніжку печериць.

Як правильно чистити печериці: основні правила

Тепличні печериці можна трохи почистити мочалкою, щоб ретельно видалити залишки землі. Якщо ти збирав(-ла) гриби в лісі, то обов’язково проведи термічну обробку. Видали з грибів бруд, траву, ґрунт. Після цього дай грибам просохнути. Якщо ти купив(-ла) їх у магазині, зніми шкірку за допомогою ножа і добре промий під теплою водою. Промокни їх серветкою перед приготуванням. Головне — не замочуй їх і не тримай довго у воді. Таким чином ти зробиш їх водянистими та несмачними, не ароматними.

Як правильно готувати печериці: головні нюанси

Після чищення грибів потрібно визначитися, що саме ти будеш із них готувати (або до цього процесу). Якщо плануєш посмажити, то просто змочи гриби й очисть від бруду (щоб не ввібралася зайва волога і з’явилася скоринка). Якщо варитимеш, то промивай печериці дуже ретельно. А ось для сушіння чи заморозки мити їх не варто.

Чи потрібно чистити печериці перед приготуванням і як зрозуміти, що вони вже зіпсувалися

Якщо ти розпочав(-ла) чистку грибів і впіймав(-ла) себе на думці, що з ними щось не так, фокусуйся на наступних факторах:

Запах. Якщо відчуваєш неприємний аромат, запах хімії, гнилі або підвальну вологу, краще їх не вживати. Наліт. Навіть якщо на грибах з’явився невеликий наліт із липкістю, куштувати їх не варто. Плями. Чорні чи будь-які інші плями на грибах свідчать, що вони не придатні для приготування. Темна серединка. Якщо печериця нормальна, вона буде білою.

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