Шанс — один на жизнь: как увидеть редкие кометы невооруженным глазом в октябре

В октябре 2025 года ночное небо будуть украшать две редкие яркие кометы приближающиеся к Земле C/2025 A6 (Lemmon) и C/2025 R2 (SWAN), и обе приближаются к Земле. Читай в материале, когда их можно увидеть невооруженным глазом.

Леммон и Сван: открытие комет

Комета Леммон (C/2025 A6) была открыта 3 января 2025 в рамках программы Catalina Sky Survey обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне, которая финансируется NASA и направлена ​​на поиск околоземных объектов.

Комета Сван (C/2025 R2) была обнаружена 10 сентября 2025 года украинским астрономом-любителем Владимиром Безуглым с помощью данных прибора SWAN на борту изучающего Солнце спутника SOHO (совместный проект NASA и ESA).

Обе кометы состоят из льда, замороженных газов и скальных обломков. Приближаясь к Солнцу, они нагреваются, испаряя газы и пыль, образующие характерные хвосты — зеленые из-за взаимодействия с солнечным излучением. Они происходят из облака Оорта — далекой сферической оболочки ледяных тел на краю Солнечной системы.

Периоды видимости и лучшее время для наблюдения

По информации The Washington Post, комета Леммон лучше будет видна с 12 октября по 2 ноября, с пиком яркости в дни, близкие к 31 октября. Сейчас ее можно увидеть в предрассветные часы на северо-востоке, но с середины октября перейдет к вечернему небу на северо-западе. Лучшее время — 90 минут перед восходом Солнца.

Комета Сван видима вечером после захода Солнца на юго-западе, лучше всего с 20-23 октября. Оптимальное время — 90 минут после захода. Лучше видима в Южном полушарии, но постепенно становится ярче и для Северного.

Для лучших результатов выбирай темные места подальше от городского освещения. Используй бинокль или небольшой телескоп. Кометы выглядят как размытые пятна с хвостами. Для фотоснимков лучше использовать камеру с длинной экспозицией или специальное оборудование для астрофото.

