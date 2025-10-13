Шанс — один на життя: як побачити рідкісні комети неозброєним оком у жовтні

У жовтні 2025 року нічне небо прикрашатимуть дві рідкісні яскраві комети — C/2025 A6 (Lemmon) і C/2025 R2 (SWAN), які наближаються до Землі. Читай у матеріалі, коли їх можна буде побачити неозброєним оком.

Леммон і СВАН: відкриття комет

Комета Леммон (C/2025 A6) була відкрита 3 січня 2025 року в рамках програми Catalina Sky Survey обсерваторії Маунт-Леммон в Аризоні, яка фінансується NASA і спрямована на пошук навколоземних об’єктів.

Комета Сван (C/2025 R2) була виявлена 10 вересня 2025 року українським астрономом-аматором Володимиром Безуглим за допомогою даних приладу SWAN на борту супутника SOHO (спільний проект NASA та ESA), який вивчає Сонце.

Обидві комети складаються з льоду, заморожених газів та скельних уламків. Наближаючись до Сонця, вони нагріваються, випаровуючи гази та пил, що утворює характерні хвости — зелені через взаємодію з сонячним випромінюванням. Вони походять з хмари Оорта — далекої сферичної оболонки крижаних тіл на краю Сонячної системи.

Періоди видимості та найкращий час для спостереження

За інформацією The Washington Post, комета Леммон найкраще буде видима з 12 жовтня по 2 листопада, з піком яскравості у дні, близьку до 31 жовтня. Зараз її можна побачити в передсвітанкові години на північному сході, але з середини жовтня перейде до вечірнього неба на північному заході. Найкращий час — 90 хвилин перед сходом Сонця.

Комета Сван видима ввечері після заходу Сонця на південному заході, найкраще — з 20-23 жовтня. Оптимальний час — 90 хвилин після заходу. Краще видима в Південній півкулі, але поступово стає яскравішою і для Північної.

Для найкращих результатів обирай темні місця подалі від міського освітлення. Використовуй бінокль або невеликий телескоп. Комети виглядають як розмиті плями з хвостами. Для фотознімків краще використовувати камеру з довгою експозицією або спеціальне обладнання для астрофото.

