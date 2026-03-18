Администрация танцевального гала-концерта Les Etoiles, который состоится 20–21 марта в Риме, приняла официальное решение об исключении из состава участников прима-балерины московского Большого театра Светланы Захаровой.

Основной причиной такого шага стала открытая поддержка артисткой режима Владимира Путина и прошедшая политическая деятельность в рядах партии Единая Россия. По информации агентства Reuters, организаторы получили институциональные сообщения, подчеркивающие особую символическую ответственность культурных учреждений в контексте войны.

Светлана Захарова была отстранена от участия в гала-концерте Les Etoiles

Представители мероприятия объяснили, что, несмотря на стремление наводить мосты через искусство, существует высокий риск того, что выступление Захаровой будет неправильно понято или использовано в корыстных целях.

Решение об отмене выступления вызвало волну дискуссий в высших политических эшелонах Италии. В частности, вице-премьер-министр Маттео Сальвини выступил с резкой критикой в ​​адрес организаторов, назвав исключение балерины проявлением русофобии. По его мнению, такие меры только усложняют международный конфликт.

Мы должны приложить усилия, чтобы прекратить эту войну. Исключение русских танцоров, художников или спортсменов не разрешает конфликт, а лишь усложняет его,

– заявил Сальвини.

Однако итальянское культурное сообщество все чаще выбирает путь репутационной безопасности: ранее из-за участия российского дирижера Валерия Гергиева был отменен концерт близ Неаполя, а сам Захаров в январе уже был отстранен от фестиваля во Флоренции благодаря вмешательству украинского посольства.

