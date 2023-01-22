Можно не только варить! Полезный рецепт десерта из печеной овсянки

Овсянка — это полезная, питательная крупа, которая способна насытить тебя. Ее можно сочетать со многими другими ингредиентами, что делает этот продукт действительно универсальным. Знал/знала ли ты, что из овсянки можно приготовить полезный десерт — без сахара и подсластителей?

Фитнес-тренер Лили Сабри в своем Instagram опубликовала рецепт невероятного десерта овсянки в духовке.

Мы и тебе предлагаем попробовать его, ведь в состав входят всего семь доступных ингредиентов.

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Рецепт овсянки в духовке

Для приготовления овсянки в духовке следует обратить внимание на крупу: это должны быть не хлопья быстрого приготовления, а именно овсяная крупа.

Также в рецепте можешь использовать любые фрукты по твоему вкусу.

Ингредиенты для овсянки в духовке

Овсянка — 1 стакан;

Банан — 1 шт.;

Экстракт ванили — 1 ч. л;

Разрыхлитель — 1 ч. л;

Молоко — 1 стакан;

Горстка ягод и крошки шоколада для начинки

Приготовление овсянки в духовке

Овсянку, банан, ваниль, разрыхлитель и молоко сбей блендером в однородную массу. Тесто перелей в форму для запекания, предварительно смазанную маслом или застеленную пергаментом. Выложи поверх начинку. Запекай десерт в разогретой до 180°C духовке 20 минут.

Такой десерт можно употреблять и теплым и холодным. А вот если у тебя еще осталась овсянка — не беда! Читай наш рецепт овсяного печенья от нутрициолога Анастасии Голобородько.

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