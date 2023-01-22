Можно не только варить! Полезный рецепт десерта из печеной овсянки

Овсянка — это полезная, питательная крупа, которая способна насытить тебя. Ее можно сочетать со многими другими ингредиентами, что делает этот продукт действительно универсальным. Знал/знала ли ты, что из овсянки можно приготовить полезный десерт — без сахара и подсластителей?
Фитнес-тренер Лили Сабри в своем Instagram опубликовала рецепт невероятного десерта овсянки в духовке.
Мы и тебе предлагаем попробовать его, ведь в состав входят всего семь доступных ингредиентов.
Для приготовления овсянки в духовке следует обратить внимание на крупу: это должны быть не хлопья быстрого приготовления, а именно овсяная крупа.
Также в рецепте можешь использовать любые фрукты по твоему вкусу.
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Такой десерт можно употреблять и теплым и холодным. А вот если у тебя еще осталась овсянка — не беда! Читай наш рецепт овсяного печенья от нутрициолога Анастасии Голобородько.
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