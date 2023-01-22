Еда и рецепты

Можно не только варить! Полезный рецепт десерта из печеной овсянки

Виктория Мельник, редактор сайта 22 января 2023, 14:15
Овсянка в духовке
Фото: Unsplash

Больше новостей
Нікіта Добринін і Даша Квіткова
Он мне родной человек, он отец моего сына: Даша Квиткова об окончании красивой истории любви с Никитой Добрыниным
Анна Эсина
“Бежим, самолеты!”: об отваге оператора АЗС, которая помогала военным на Антоновском мосту
Як вибрати Power Bank
Чтобы телефон и ноутбук всегда держали заряд: как выбрать павербанк
Гелікоптери WS-61 Sea King: характеристика британських гвинтокрилів, що прибули в Україну
Охотники за субмаринами для Украины! Что известно о боевых вертолетах Sea King
Смотреть больше

Материалы по теме

Рецепт куриных сердец
Соте из куриных сердец: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко
Тертий пиріг: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Вкус детства с приятными воспоминаниями! Рецепт тертого пирога, который готовила почти каждая мама
Млинці на воді: рецепт приготування
Приготовь из того, что есть под рукой: рецепт блинов на воде
Як засолити червону рибу
Как засолить красную рыбу вкусно и безопасно: пошаговый рецепт

Видео
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського

Единая, потому что сильная. Сильная, потому что единая! Поздравление Владимира Зеленского с Днем Соборности Украины
0:03:40
Гуртожиток Львівщина
Это не просто общежитие — это шанс на жизнь без обстрелов. Как Львовская область помогает переселенцам
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 22 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:03:42
Мистецтво
Смертоносное железо становится произведением искусства! Как запорожские художники творят чудеса
0:03:39
Медицина ЗСУ
Состояние многих пациентов очень запущено… С чем столкнулась медицина в прифронтовых городах
0:02:55
Історія дівчини, яка дивом вижила після атаки на Дніпро 14 січня
Случилось бы самое худшее. Как поездка в горячую точку спасла девушку из Днепра от смерти под завалами
0:03:08
Волонтерство на Вінниччині
200 тысяч для ВСУ на пирогах и варениках! Бабушки в Винницкой области держат тыл
0:04:29
У Харкові створюють квартири-бункери для українців
Выдержат даже прямой удар баллистической ракеты! В Харькове начали изготавливать квартиры-бункеры
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:22
Перехват ГУР
Я думал, на курорт поеду… А тут жесть! Оккупант жалуется на отсутствие техники и безумные потери
Больше видео
Як вибрати Power Bank
Читать дальше
Чтобы телефон и ноутбук всегда держали заряд: как выбрать павербанк
Гелікобактер пілорі - що це, симптоми та як лікувати
Читать дальше
Виновник рака желудка, хронического гастрита и язвы — что мы знаем о хеликобактер пилори и как его лечить

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь