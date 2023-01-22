Їжа та рецепти

Можна не тільки варити! Корисний рецепт десерту із печеної вівсянки

Вікторія Мельник, редакторка сайту 22 Січня 2023, 14:15
Вівсянка в духовці
Фото: Unsplash

Більше новин
глінтвейн
Для Санти тепле молоко, а для дорослих — тепле вино: рецепт алкогольного і безалкогольного глінтвейну
Нікіта Добринін і Даша Квіткова
Він мені рідна людина, він батько мого сина: Даша Квіткова про закінчення красивої історії кохання з Нікітою Добриніним
Ганна Есіна
“Тікаємо, літаки!”: про відважну операторку АЗС, яка допомагала військовим на Антонівському мосту
Як вибрати Power Bank
Щоб твій телефон і ноутбук завжди тримали заряд: як обрати павербанк
Дивитись більше

Матеріали по темі

глінтвейн
Для Санти тепле молоко, а для дорослих — тепле вино: рецепт алкогольного і безалкогольного глінтвейну
Тертий пиріг: покроковий рецепт від Євгена Клопотенка
Смак дитинства з приємними спогадами! Рецепт тертого пирога, який готувала чи не кожна мама
Млинці на воді: рецепт приготування
Приготуй з того, що є під рукою: рецепт млинців на воді
Як засолити червону рибу
Як засолити червону рибу смачно і безпечно: покроковий рецепт

Відео
0:06:04
День Соборності України: привітання Володимира Зеленського

Єдина, бо сильна. Сильна, бо єдина! Привітання Володимира Зеленського з Днем Соборності України
0:03:40
Гуртожиток Львівщина
Це не просто гуртожиток — це шанс на життя без обстрілів. Як Львівщина допомагає переселенцям
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 22 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:03:42
Мистецтво
Смертоносне залізяччя стає витвором мистецтва! Як запорізькі митці приборкують метал
0:03:39
Медицина ЗСУ
Стан багатьох пацієнтів дуже запущений… З чим зіткнулася медицина у прифронтових містах
0:02:55
Історія дівчини, яка дивом вижила після атаки на Дніпро 14 січня
Сталося б найгірше. Як поїздка в гарячу точку врятувала дніпрянку від смерті під завалами
0:03:08
Волонтерство на Вінниччині
200 тисяч для ЗСУ на пирогах та варениках! Як бабусі на Вінниччині тримають тил
0:04:29
У Харкові створюють квартири-бункери для українців
Витримають навіть прямий удар балістичної ракети! У Харкові почали виробляти квартири-бункери
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 21 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:01:22
Перехоплення ГУР
Я думав, на курорт поїду… А тут жесть! Окупант скаржиться на відсутність техніки й шалені втрати
Більше відео
Як вибрати Power Bank
Читати далі
Щоб твій телефон і ноутбук завжди тримали заряд: як обрати павербанк
Можна не тільки варити! Корисний рецепт десерту із печеної вівсянки
Читати далі
Винуватець раку шлунка, хронічного гастриту та виразки — що ми знаємо про гелікобактер пілорі та як його лікувати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь