Можна не тільки варити! Корисний рецепт десерту із печеної вівсянки

Вівсянка — це корисна, поживна крупа, яка здатна наситити тебе. Її також можна поєднувати з багатьма іншими інгредієнтами, що робить цей продукт справді універсальним. Та чи знав/знала ти, що з вівсянки можна приготувати корисний десерт — без цукру та підсолоджувачів?
Фітнес-тренерка Лілі Сабрі у своєму Instagram опублікувала рецепт неймовірного десерту вівсянки в духовці.
Ми й тобі пропонуємо спробувати його, адже до складу входять лише сім доступних інгредієнтів.
Для приготування вівсянки в духовці варто звернути увагу на крупу: це мають бути не пластівці швидкого приготування, а саме вівсяна крупа.
Також у рецепті можеш використовувати будь-які фрукти на твій смак.
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Такий десерт можна вживати й теплим, й холодним. А ось якщо в тебе ще залишилася вівсянка — не біда! Читай наш рецепт вівсяного печива від нутриціологині Анастасії Голобородько.
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