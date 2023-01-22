Можна не тільки варити! Корисний рецепт десерту із печеної вівсянки

Вівсянка — це корисна, поживна крупа, яка здатна наситити тебе. Її також можна поєднувати з багатьма іншими інгредієнтами, що робить цей продукт справді універсальним. Та чи знав/знала ти, що з вівсянки можна приготувати корисний десерт — без цукру та підсолоджувачів?

Фітнес-тренерка Лілі Сабрі у своєму Instagram опублікувала рецепт неймовірного десерту вівсянки в духовці.

Ми й тобі пропонуємо спробувати його, адже до складу входять лише сім доступних інгредієнтів.

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Рецепт вівсянки в духовці

Для приготування вівсянки в духовці варто звернути увагу на крупу: це мають бути не пластівці швидкого приготування, а саме вівсяна крупа.

Також у рецепті можеш використовувати будь-які фрукти на твій смак.

Інгредієнти для вівсянки в духовці

Вівсянка — 1 склянка;

Банан — 1 шт.;

Екстракт ванілі — 1 ч. л;

Розпушувач — 1 ч. л;

Молоко — 1 склянка;

Жменька ягід і крихти шоколаду для начинки

Приготування вівсянки в духовці

Вівсянку, банан, ваніль, розпушувач та молоко збий блендером до однорідної маси. Тісто перелий у форму для запікання, попередньо змащену маслом або застелену пергаментом. Виклади поверх начинку. Запікай десерт в розігрітій до 180°C духовці 20 хвилин.

Такий десерт можна вживати й теплим, й холодним. А ось якщо в тебе ще залишилася вівсянка — не біда! Читай наш рецепт вівсяного печива від нутриціологині Анастасії Голобородько.

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