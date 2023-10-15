Плацинды с тыквой: рецепт молдавского блюда в духовке и на сковороде

Плацинда, плачинда — паляница, пирог из слоеного теста, имеющий плоскую форму, с начинкой из тыквы, сыра или без нее. Блюдо, распространенное в Молдове, Румынии и Украине, особенно на левобережье Днестра.

Читай в нашем материале рецепт молдавских плацинд на кефире в духовке и на сковороде с тыквенной начинкой.

Рецепт плацинд с тыквой

Этап 1 Приготовление начинки:

600 г очищенной тыквы потереть на крупной терке, добавить 1 ст. ложку сахара, вымешать и отставить для того, чтобы тыква пустила сок. Через 20 мин сок отжать и добавить 2 ложки сахара.

Сейчас также смотрят

Можно, по желанию, добавить щепотку корицы, ванильный сахар, цедру апельсина, лимона, чтобы начинка была еще более ароматной.

Следует сказать, эту начинку можно сделать соленой. Для этого вместо сахара нужно добавить щепотку соли. Так же отжать тыквенный сок и посыпать мелко нарезанной петрушкой или укропом.

Этап 2 Приготовление теста для плацинд

Ингредиенты для теста:

Кефир — 200 мл.

Мука — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Соль — 0,5 ч.л.

Масло подсолнечное — 2 ст. л.

Сахара — 1 ч.л.

Сода — 0,5 ч.л.

Дополнительно:

Масло для жарки.

50 гр. сливочного масла, чтобы смазать готовые плацинды.

Сметана, йогурт, мед для подачи.

Для теста все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Сначала нужно вылить в миску кефир. К нему выбить яйцо, добавить растительное масло, соль, сахар, соду. Вымешать до однородности. В эту массу постепенно всыпать просеянную муку и месить тесто не менее 8 минут. Оно должно быть мягким и эластичным. Оставить его, накрыв плёнкой, на 35 минут, чтобы тесто отдохнуло.

Тесто разделить на шесть равных частей. Сделать из них шарики и раскатать их потоньше. На раскатанный лист выложить начинку и распределить ее, не доводя до краев где-то на 2 см. Залепить тесто конвертом или слепить края теста по центру.

На разогретую сковороду влить немного масла и равномерно обжарить плацинды на умеренном огне с двух сторон. Уже готовы плацинды, еще горячими, смазать сливочным маслом.

Приготовить плацинды можно и в духовке по этому же рецепту, выстелив противень пергаментной бумагой.

Выпекать 20-25 мин при 180 С, после чего каждую сверху смазать сливочным маслом.

Молдавские плацинды с тыквой очень вкусные с медом, сметаной или йогуртом.

Это блюдо, запеченное в духовке или жаренные на сковороде, остается мягким и сочным без подогрева даже на следующий день. Узнаем кухню хороших соседей и не забываем о своей.

Что ж, теперь ты знаешь рецепт плацинд с тыквой. Приятного аппетита.

А если тебе не хватает еще одного интересного рецепта, читай, как запечь тыкву в духовке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.