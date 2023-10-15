Плацинди з гарбузом: рецепт молдавської страви в духовці та на сковороді

Плацинда, плачинда — це паляниця, пиріг із листкового тіста, що має плескату форму, з начинкою із гарбуза, сиру, або без неї. Страва, яка поширена у Молдові, Румунії та в Україні, особливо на лівобережжі Дністра. В нашому матеріалі читай про рецепт молдавських плацинд на кефірі у духовці та на сковороді з гарбузовою начинкою.

Рецепт плацинд із гарбузом

Етап 1 Приготування начинки:

600 г очищеного гарбуза потерти на крупній тертці, додати 1 ст. ложку цукру — вимішати та відставити для того, щоб гарбуз пустив сік.

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Через 20 хв сік відтиснути й додати 2 ложки цукру.

Можна, за бажання, додати щіпку кориці, ванільний цукор, цедру апельсина, лимона, щоб начинка була ще ароматнішою.

Слід сказати, що цю начинку можна зробити солоною. Для цього замість цукру треба додати щіпку солі, так само відтиснути гарбузовий сік і посипати дрібно нарізаною петрушкою чи кропом.

Етап 2 Приготування тіста для плацинд

Інгредієнти для тіста:

Кефір — 200 мл

Борошно — 400 г

Яйце — 1 шт.

Сіль — 0,5 ч.л

Олія соняшникова — 2 ст.л

Цукор — 1 ч.л

Сода — 0,5 ч.л

Додатково:

Олія для смаження.

50 г вершкового масла для змащування готових плацинд.

Сметана, йогурт, мед для подачі.

Для тіста всі інгредієнти мають бути кімнатної температури. Спочатку потрібно вилити в миску кефір. До нього вибити яйце, додати рослинну олію, сіль, цукор, соду. Вимішати до однорідності. В цю масу поступово всипати просіяне борошно і місити тісто не менше 8 хвилин. Воно має бути м’яким, еластичним і не забитим. Залишити його, накривши плівкою, на 35 хв, щоб відпочило.

Тісто розділити на шість рівних частин. Зробити з них кульки і розкачати їх якомога тонше. На розкачаний лист викласти начинку і розподілити її, не доводячи до країв десь 2 см. Заліпити тісто конвертом або зліпити краї тіста по центру.

На розігріту сковорідку влити трішки олії та рівномірно обсмажити плацинди на помірному вогні з двох боків. Вже готові плацинди ще гарячими змастити вершковим маслом.

Приготувати плацинди можна і в духовці за цим самим рецептом, застеливши деко пергаментним папером.

Випікати 20-25 хв при 180 С, після чого кожну зверху змастити вершковим маслом.

Молдавські плацинди з гарбузом дуже смакують з медом, сметаною чи йогуртом.

Ця страва, запечена в духовці, чи смажена на сковороді, залишається м’якою і соковитою без підігріву навіть на другий день. Пізнаємо кухню добрих сусідів і не забуваймо про свою.

Що ж, тепер ти маєш детальний рецепт плацинд з гарбузом. Смачного!

А якщо тобі не вистачає ще одного цікавого рецепта, читай, як запекти гарбуз у духовці.

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