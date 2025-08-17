Подземный мир на 10 км: где эта необычная локация

В самом сердце Венгрии расположен Будапешт — город с богатой историей, которая, как оказывается, скрыта не только на улицах и площадях, но и под землей. Именно под ним спрятан целый мир лабиринтов.

Об этой новой локации рассказало издание Express.

Что посмотреть в лабиринтах Будайского замка

Одной из самых популярных туристических достопримечательностей является Будайская крепость. Но мало кто знает, что именно под ее величественными стенами скрыт целый мир подземных туннелей и лабиринтов.

Под крепостью простирается сеть пещер длиной около 10 километров, которые хранят истории от османских времён до событий Второй мировой войны.

Сегодня эти подземелья охраняются ЮНЕСКО, и каждый желающий может исследовать их в сопровождении гида.

Стены лабиринтов хранят сотни тайн и исторических свидетельств, а сама пещерная система предлагает невероятное путешествие во времени — от средневековья и окаменелостей мамонтов до мрачных страниц войны и даже современных рейвов, пишет один из туристов на Tripadvisor.

Местные туроператоры предлагают несколько вариантов экскурсий: Лабиринт под Замковой горой или Пещерная система Будайского замка. Короткая экскурсия длится около 40 минут, а длинная — до полутора часов.

Цена билета для взрослых начинается от 15 евро за короткий маршрут и от 17 евро за полное путешествие. Для студентов и пенсионеров предусмотрены скидки — 12 и 15 евро соответственно.

Эти пещеры — настоящий клад для тех, кто хочет увидеть Будапешт с неожиданного ракурса и почувствовать атмосферу древних времен, скрытую под современным городом.

