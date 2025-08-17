Підземний світ на 10 км: де ця незвична локація

У самому серці Угорщини розташувався Будапешт — місто з багатою історією, яка, як виявляється, ховається не лише на вулицях і площах, а й під землею. Саме під нею схований цілий світ лабіринтів.

Про цю нову локацію розповіло видання Express.

Що можна побачити в лабіринтах Будайського замку

Однією з найпопулярніших туристичних атракцій є Будайська фортеця. Але мало хто знає, що саме під її величними стінами прихований цілий світ підземних тунелів і лабіринтів.

Під фортецею простягнулася мережа печер довжиною близько 10 кілометрів, яка зберігає історії від османських часів до подій Другої світової війни.

Сьогодні ці підземелля охороняються ЮНЕСКО, і кожен охочий може дослідити їх у супроводі гіда.

Стіни лабіринтів зберігають сотні таємниць і історичних свідчень, а сама печерна система пропонує неймовірну подорож у часі — від середньовіччя та скам’янілостей мамонтів до похмурих сторінок війни й навіть сучасних рейвів, пише один із туристів на Tripadvisor.

Місцеві туроператори пропонують кілька варіантів екскурсій: Лабіринт під Замковою горою або Печерна система Будайського замку. Коротка екскурсія триває близько 40 хвилин, а довша — до півтори години.

Ціна квитка для дорослих стартує від 15 євро за короткий маршрут та від 17 євро за повну прогулянку. Для студентів і пенсіонерів передбачені знижки — 12 та 15 євро відповідно.

Ці печери — справжній скарб для тих, хто хоче побачити Будапешт з несподіваного ракурсу і відчути атмосферу давніх часів, приховану під сучасним містом.

