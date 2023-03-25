Путешествия и вдохновение

У природы чистое сердце – сохрани его! Что такое Час Земли и как украинские звезды приобщаются к экологической акции

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 марта 2023, 08:00
година землі
Фото: Unsplash

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