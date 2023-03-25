У природы чистое сердце – сохрани его! Что такое Час Земли и как украинские звезды приобщаются к экологической акции

Жить в мире и согласии с природой мечтает, наверное, каждый человек. По крайней мере, каждый хотя бы раз в жизни восхищался ее красотой. Но здоровое состояние внешней среды следует не воспринимать как данность, а беречь как самое ценное сокровище.

Об этом не раз напоминают экоактивисты. Но если ты не чувствуешь готовности полностью отказаться от всех вредных привычек, то всегда можешь попробовать присоединиться к простой, но полезной акции как Час Земли.

Сегодня, 25 марта, в 20:30 весь мир объединяется, чтобы отдать хотя бы 60 минут заботе о Земле, которая является уютным домом человечества.

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Что такое Час Земли

Час Земли — это ежегодная международная экологическая акция, основанная Всемирным фондом природы WWF и изданием The Sydney Morning Herald. Создана с целью напомнить миру, что необходимо взять на себя обязательство заботиться о природе.

Каждый год в последнюю субботу марта в 20:30 люди, желающие присоединиться к акции, выключают свет и электроприборы на час.

Это несет больше символизм, чем настоящую пользу энергосистеме и природе, поскольку такое кратковременное отключение не приносит ощутимой пользы. Однако такой поступок позволяет принять свою ответственность за состояние природы и метафорически дает понять, что без нее ничего бы не существовало.

Как присоединяются к Часу Земли

Каждый человек может присоединиться к Часу Земли. Для этого необходимо в 20.30 выключить на час весь свет и электроприборы. А это точно не самая трудная задача, которой сталкивались украинцы.

Но присоединяются к Часу Земли и целые организации и города. Так одновременно отключают свет не только в жилых домах, но и на сооружениях мирового значения — Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке, Триумфальной арке в Париже, пирамидах в Египте, Биг Бене в Лондоне и других.

Украинские звезды о Часе Земли

Ирма Витовская

Актриса Ирма Витовская делится, что для сохранения природы пытается сортировать мусор. Но очень печалится, видя, что все отсортированные отходы соединяют вместе и все старания практически уничтожаются.

Люди готовы заниматься сортировкой, но нужно предоставить для этого больше возможностей. И разных баков для мусора недостаточно.

Также с 2007 года актриса сознательно отказалась от натурального меха. Сын Ирмы Витовской тоже приобщается к активизму. Так еще шестилетним малышом он принял участие в своем первом гражданском протесте ХутроOFF и нарисовал для него плакат с тигром.

А еще мы, конечно, экономим воду, свет и не сорим. Это в нашей семье закон.

Но одно из важнейших правил — избегать пластика и отдавать предпочтение стеклу, бумаге и картону. Однако, к сожалению, не все производители пока предлагают альтернативу вредной пластиковой упаковке.

Александр Педан

Ведущий признается, что до сих пор не научился сортировать мусор и не смог обустроить у себя в квартире микросортировочную станцию. Однако, как минимум, учит сына выбрасывать мусор на свалку.

Иногда даже получается так, что Марик, идя по улице, может поднять пакетик и протянуть мне со словами: “Этот пластик убивает ежиков”. Я хочу передать такую привычку молодому поколению.

Также Александр Педан стремится напомнить всем, что сейчас в Украине большая проблема с экологией из-за полномасштабной войны и преступных действий нашего врага, который уничтожает все на своем пути.

К сожалению, не знаю, сколько мы будем заниматься восстановлением флоры и фауны… Также с каждым взрывом в воздух выбрасывается много вредных веществ, которыми мы дышим. Так что лучше всего, что сейчас может произойти в мире, — уничтожение РФ и их принципов. Это улучшит не только жизнь людей, но и в целом экологию.

Michelle Andrade

Певица и ведущая рассказывает, что за последний год заметила, как тема экологического образа жизни стала терять актуальность. Однако она остается важной.

Сейчас я живу в Европе, где сортируют мусор. И тоже научилась так поступать. Это и помощь людям, чтобы не выполнять лишнюю работу и сохранение природы.

Также их полезных привычек Michelle Andrade добавляет в будни просмотр документальных фильмов об экологии, где все чаще поднимаются вопросы глобального потепления, загрязнения океанов и воздуха.

Это грустно. На планете ведь мы не гости. Это наш дом. В своей квартире снимаем обувь и поддерживаем чистоту. Должны беречь окружающую среду и глобально. Воспитывать в себе экологические привычки.

Но певица с грустью признается, что до сих пор использует пакеты в магазинах. Однако по возможности пытается брать экосумку. Это дает ощутить себя частью важного дела.

Юлия Шугар

Актриса сериала Молодая на Новом канале делится, что имеет несколько правил. В первую очередь она не выходит за покупками без экосумки. Также актриса не покупает полиэтиленовые пакеты и обходит пластиковые упаковки.

Мой самый большой стимул в вопросе экологии — внуки. Не хочу подставлять своих потомков и оставлять им множество экологических проблем. Поэтому нужно заботиться о них через сознательное использование ресурсов.

Также Юлия Шугар добавляет, что замечает, как ежедневно растет промышленность, а человечество не успевает утилизировать отходы. Таким образом, мир практически заваливают, поэтому актриса любит делать обмен вещами.

Я это обожаю! Мы с ближайшими подругами часто практикуем подобное. Целью такого обмена является, прежде всего, душевное единение. Но это еще и полезно для экологии. Если можно совмещать приятное с полезным, то почему бы нет?

Хочешь еще больше сделать для нашей экологии? Тогда читай, как сортировать мусор и почему это важно делать.

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