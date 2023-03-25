Подорожі та натхнення

У природи чисте серце — збережи його! Що таке Година Землі та як українські зірки долучаються до екологічної акції

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Березня 2023, 08:00
година землі
Фото: Unsplash

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