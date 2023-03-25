У природи чисте серце — збережи його! Що таке Година Землі та як українські зірки долучаються до екологічної акції

Жити у мирі та злагоді з природою мріє чи не кожна людина. Принаймні кожен хоча б раз у житті замиловувався її красою. Та здоровий стан зовнішнього середовища варто не сприймати як даність, а берегти як найцінніший скарб.

Про це неодноразово нагадують екоактивісти. Та якщо ти не відчуваєш у собі готовності повністю відмовитись від усіх шкідливих звичок, то завжди можеш спробувати приєднатись до простої, але корисної акції як Година Землі.

Сьогодні, 25 березня, о 20.30 увесь світ об’єднується, аби віддати хоча б 60 хвилин турботі про Землю, яка є затишним домом для людства.

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Що таке Година Землі

Година Землі — це щорічна міжнародна екологічна акція, що започаткована Всесвітнім фондом природи WWF та виданням The Sydney Morning Herald. Створена з метою нагадати світу, що необхідно взяти на себе зобов’язання піклуватись про природу.

Кожного року в останню суботу березня о 20.30 люди, які бажають долучитись до акції, вимикають світло та електроприбори на годину.

Це несе більше символізм, аніж справжню користь енергосистемі та природі, оскільки таке короткочасне вимкнення не дає значної користі. Проте такий вчинок дає змогу відчути свою відповідальність за стан природи та метафорично дає зрозуміти, що без неї нічого б не існувало.

Як долучаються до Години Землі

Кожна людина може долучитись до Години Землі. Для цього необхідно о 20.30 вимкнути на годину все світло та електроприбори. А це точно не найважче завдання, якими стикались українці.

Та долучаються до Години Землі й цілі організації та міста. Так одночасно вимикають світло не лише у житлових будинках, але й на спорудах світового значення — Емпайр-Стейт-Білдінг у Нью-Йорку, Тріумфальній арці у Парижі, пірамідах в Єгипті, Біг Бені в Лондоні та інших.

Українські зірки про Годину Землі

Ірма Вітовська

Акторка Ірма Вітовська ділиться, що задля збереження природи, намагається сортувати сміття. Та дуже засмучується, коли бачить, що всі відсортовані відходи складають разом і всі старання практично знищуються.

Люди готові займатися сортуванням, але треба надати для цього більше можливостей. І різних баків для сміття недостатньо.

Також з 2007 року акторка свідомо відмовилася від натурального хутра. Син Ірми Вітовської теж долучається до активізму. Так ще шестирічним малюком він взяв участь у своєму першому громадянському протесті ХутроOFF та намалював для нього плакат з тигром.

А ще ми, звісно, економимо воду, світло та не смітимо. Це в нашій родині закон.

Та одне з найважливіших правил — уникати пластику та надавати перевагу склу, паперу та картону. Однак, на жаль, не всі виробники наразі пропонують альтернативу шкідливому пластиковому пакуванню.

Олександр Педан

Ведучий зізнається, що досі не навчився сортувати сміття та не зміг облаштувати у себе у квартирі мікросортувальну станцію. Однак, як мінімум, навчає сина викидати сміття у смітник.

Інколи навіть виходить так, що Марік, йдучи вулицею, може підняти пакетик і простягнути мені зі словами: “Цей пластик вбиває їжачків”. Я хочу передати таку звичку молодому поколінню.

Також Олександр Педан прагне нагадати усім, що зараз в Україні є велика проблема з екологією через повномасштабну війну та злочинні дії нашого ворога, який нищить усе на своєму шляху.

На жаль, не знаю, скільки ми будемо займатися відновленням флори і фауни… Також із кожним вибухом у повітря викидається багато шкідливих речовин, якими ми потім дихаємо. Тож найкраще, що зараз може статись у світі, — знищення РФ та її принципів. Це покращить не лише життя людей, а й екологію загалом.

Michelle Andrade

Співачка та ведуча розповідає, що за останній рік помітила, як тема екологічного способу життя стала втрачати актуальність. Однак вона залишається важливою.

Зараз я живу в Європі, де сортують сміття. І теж навчилася так робити. Це і допомога людям, щоб не виконувати зайву роботу, і збереження природи.

Також з корисних звичок Michelle Andrade додає у будні перегляд документальних фільмів про екологію, де дедалі частіше порушуються питання глобального потепління, забруднення океанів та повітря.

Це сумно. Адже на планеті ми не гості. Це наш дім. У своїй квартирі знімаємо взуття та підтримуємо чистоту. Маємо берегти довкілля і глобально. Виховувати в собі екозвички.

Та співачка з сумом зізнається, що досі використовує пакети в магазинах. Однак за можливості намагається брати екоторбинку. Це дає відчути себе частиною важливої справи.

Юлія Шугар

Акторка серіалу Молода на Новому каналі ділиться. що має декілька правил. Насамперед вона не виходить за покупками без екоторбинки. Також акторка не купує поліетиленові пакети та оминає пластикові упаковки.

Мій найбільший стимул у питанні екології — онуки. Не хочу підставляти своїх нащадків і залишати їм безліч екологічних проблем. Тому треба дбати про них через свідоме використання ресурсів.

Також Юлія Шугар додає, що помічає, як щодня промисловість зростає, а людство не встигає утилізувати відходи. Таким чином світ практично завалюють, тому акторка любить робити обмін речима.

Я це обожнюю! Ми з найближчими подругами часто практикуємо подібне. Метою такого обміну є насамперед душевне єднання. Але це ще й корисно для екології. Якщо можна поєднувати приємне з корисним, то чому б ні?

Хочеш зробити ще більше для нашої екології? Тоді читай, як сортувати сміття та чому це важливо робити.

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