Открыл(-а) пузырек и позеленело все вокруг: как убрать пятна зеленки с различных поверхностей

Зеленка знакома нам все из детства. Наши раны и царапины родители замазывали этим средством. Наверное, у всех есть фото с зеленными коленками или локтями.

Кроме неприятного жжения, которые вызывает зеленка, у нее есть еще одно плохое качество. Отмыть или отстирать зеленку очень сложно. Поэтому с этим средством надо быть очень аккуратным(-ой).

Мы расскажем, чем отмыть зеленку с различных поверхностей и что для этого нужно.

Как отмыть зеленку с пола

Зеленка всегда закрыта прочной пробкой, чтобы она не протекла. Эту пробку иногда очень тяжело открыть. Если делать это неаккуратно, зеленка может пролиться на пол.

Если зеленка попала на линолеум, ламинат или паркет, действовать нужно очень быстро, чтобы средство не впиталось. Для начала надо сухой салфеткой, бумажным полотенцем или туалетной бумагой убрать излишки зеленки и не дать ей растечься по полу.

Далее пятно от зеленки на полу надо протереть спиртом или крепким алкоголем. Также может подойти жидкость для мытья стекол.

Если после этого зеленка все еще остается на полу, возьми мыльный раствор и жесткую щетку, с их помощью отмывай пятно.

Как отмыть зеленку с лица и тела

Зеленка с кожи отмоется со временем и без сильных усилий. Ведь человеческая кожа имеет свойство обновляться. Но бывает так, что нам нужно срочно избавиться от следов зеленки на руках или лице.

Зеленку с кожи рук или ног можно убрать с помощью ватного диска, смоченного спиртом или крепким алкоголем. Но лучше этого не делать, если у тебя сухая и чувствительная кожа.

Помочь убрать зеленку с тела может перекись водорода или хлоргексидина биглюконат. Надо также смочить ватный диск и тереть пятно.

Если зеленка попала на лицо, попробуй использовать средство для снятия макияжа. Оно может не убрать пятно с одного раза. Следует повторять действие несколько раз на день.

Как убрать пятна зеленки с одежды

Когда пытаешь намазать зеленкой рану ребенка, он может выкручиваться и вредничать, поэтому средство может попасть на одежду. Такая же беда может случиться и с взрослыми из-за неаккуратности.

Естественно, убрать пятна зеленки с одежды, сложнее, чем з кожи, но есть несколько способов, которые помогут. Лучше всего, если есть возможность, отнести вещь в химчистку, но можно попробовать вывести пятно дома.

Действовать нужно быстро, пока пятно не впиталось в ткань. Убрать излишки салфеткой и переходить к стирке, но перед этим пятно надо замочить.

Убрать зеленку с одежды может помочь жирный крем. Надо нанести толстый слой на пятно и оставить на два или четыре часа. Потом хорошо выстирать пятно с порошком.

Пятно от зеленки поможет убрать мыльный раствор. Надо набрать в тазик поллитра воды и развести в ней около пяти столовых ложек жидкого или натертого брускового мыла. Обработать пятно и замочить одежду на 10-30 минут. Потом хорошо постирать.

Также может помочь пятновыводитель, но надо ознакомиться с инструкцией на упаковке.

Как убрать пятна зеленки с мебели

Чаще всего зеленка попадает на мебель из пластика, стекла, лакированного дерева, ДСП, МДФ, кожи или кожзаменителя. Чтобы убрать пятна зеленки с этих поверхностей, надо протереть их влажной тряпкой. Далее взять канцелярский ластик и тщательно потереть пятно. Если это не поможет, надо протереть пятно спиртом.

Но эти методы могут не помочь, если мебель изготовлена из необработанного дерева.

Если зеленка попала на ткань мебели, можно использовать способы, которые подходят для одежды.

Добавить хлопот по выведению пятен может не только зеленка. Любимые дела и даже блюда могут испачкать нашу одежду. Ранее мы рассказывали, как отстирать шоколад из одежды.

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