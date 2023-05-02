Подорожі та натхнення

Відкрив(-ла) пляшечку і позеленіло все навколо: як прибрати плями зеленки з різних поверхонь

Богдана Макалюк, редакторка сайту 02 Травня 2023, 20:30
Чим відмити зеленку з різних поверхонь: надійні методи
Фото: Depositphotos, Pexels

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