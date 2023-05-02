Відкрив(-ла) пляшечку і позеленіло все навколо: як прибрати плями зеленки з різних поверхонь

Зеленка знайома нам усім з дитинства. Наші рани та подряпини батьки замазували цим засобом. Напевно, у всіх є фото із зеленими колінами або ліктями.

Крім неприємного печіння, яке викликає зеленка, у неї є ще одна погана якість. Відмити або відіпрати зеленку дуже складно. Тому із цим засобом треба бути дуже акуратним(-ою).

Ми розповімо, чим відмити зеленку з різних поверхонь і що для цього потрібно.

Як відмити зеленку з підлоги

Зеленка завжди закрита міцною пробкою, щоб вона не протікала. Цю пробку іноді дуже тяжко відкрити. Якщо робити це неакуратно, то зеленка може пролитися на підлогу.

Якщо зеленка потрапила на лінолеум, ламінат чи паркет, діяти потрібно дуже швидко, щоб засіб не ввібрався. Для початку треба сухою серветкою, паперовим рушником або туалетним папером прибрати надлишки зеленки та не дати їй розтектися по підлозі.

Далі пляму від зеленки на підлозі треба протерти спиртом чи міцним алкоголем. Також може підійти рідина для миття скла.

Якщо після цього зеленка все ще залишається на підлозі, візьми мильний розчин та тверду щітку, з їх допомогою відмивай пляму.

Як відмити зеленку з обличчя та тіла

Зеленка зі шкіри відмиється з часом та без сильних зусиль. Адже людська шкіра має властивість оновлюватись. Але буває так, що нам потрібно терміново позбавитися слідів зеленки на руках або обличчі.

Зеленку зі шкіри рук чи ніг можна прибрати за допомогою ватного диска, змоченого спиртом чи міцним алкоголем. Але краще цього не робити, якщо в тебе суха та чутлива шкіра.

Допомогти усунути зеленку з тіла може перекис водню або хлоргексидину біглюконат. Потрібно також змочити ватяний диск і терти пляму.

Якщо зеленка потрапила на обличчя, спробуй використати засіб для зняття макіяжу. Він може не прибрати пляму з одного разу. Слід повторювати дію кілька разів на день.

Як прибрати плями зеленки з одягу

Коли намагаєшся намазати зеленкою рану дитини, вона може викручуватись і вередувати, тому засіб може потрапити на одяг. Таке ж лихо може трапитися і з дорослими через неакуратність.

Звичайно, прибрати плями зеленки з одягу, складніше, ніж зі шкіри, але є кілька способів, які допоможуть. Найкраще, якщо є можливість, віднести річ у хімчистку, але можна спробувати вивести пляму вдома.

Діяти потрібно швидко, поки пляма не ввібралася в тканину. Прибрати надлишки серветкою та переходити до прання, але перед цим пляму треба замочити.

Прибрати зеленку з одягу може допомогти жирний крем. Треба нанести товстий шар на пляму і залишити на дві чи чотири години. Потім добре випрати пляму з порошком.

Пляма від зеленки допоможе прибрати мильний розчин. Треба набрати в миску півлітра води та розвести в ній близько п’яти столових ложок рідкого чи натертого брускового мила. Обробити пляму та замочити одяг на 10-30 хвилин. Потім добре випрати.

Також може допомогти засіб для виведення плям, але треба ознайомитися з інструкцією на упаковуванні.

Як прибрати плями зеленки з меблів

Найчастіше зеленка потрапляє на меблі із пластику, скла, лакованого дерева, ДСП, МДФ, шкіри або шкірозамінника. Щоб усунути плями зеленки з цих поверхонь, треба протерти їх вологою ганчіркою. Далі взяти канцелярську гумку і ретельно потерти пляму. Якщо це не допоможе, треба протерти пляму спиртом.

Але ці методи можуть не допомогти, якщо меблі виготовлені з необробленого дерева.

Якщо зеленка потрапила на тканину меблів, можна використовувати способи, що підходять для одягу.

Додати клопоту з виведення плям може не лише зеленка. Улюблені справи та навіть страви можуть забруднити наш одяг. Раніше ми розповідали, як відіпрати шоколад з одягу.

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