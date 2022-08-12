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Легализация суржика, преодоление ПТСР и дискурс нового ужаса — Вадим Карпьяк посоветовал ТОП-3 украинских современных книг

Елена Яковлева, редактор сайта 12 августа 2022, 12:00
Що почитати на вечір - ТОП-3 книги від Вадима Карп'яка

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