Легализация суржика, преодоление ПТСР и дискурс нового ужаса — Вадим Карпьяк посоветовал ТОП-3 украинских современных книг

Что бы такое почитать? Наверное, сейчас многие из нас задают себе этот вопрос.

Нам следует признать, что это эффективный способ уйти от реальности, погрузиться в другой мир, воспоминания или новые измерения сознания, лучше понять нас самих и все, что с нами происходит. Это терапия, лекарство, затягивающее раны…

Здесь лучше всего пригодятся тебе рекомендации ведущего Свободы слова и марафона Єдині новини от ICTV Вадима Карпьяка. Он как член жюри Книги года BBC посоветовал ТОП-3 лучших литературных произведений-победителей этой премии.

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Юпак (Сергей Сергеевич Saigon)

История о настоящем украинском селе со своими традициями, таким родным суржиком и без заезженных штампов… До момента, когда появился Интернет и соцсети.

Более того, литкритики характеризуют произведение как “новый уровень легализации суржика”. Однако, как отметила в своем обзоре Татьяна Трофименко, именно тем, “кто ненавидит суржик и мат”, лучше остаться в стороне. Но выбор за тобой.

Проклятие, дремавшее в дощатом сарайчике, вырвалось на свободу. Ревя мотором оно пронесется по жизни тех, кто не устоял перед соблазном, ломая и изменяя их судьбы.

Набирая скорость, пролетит сквозь щепки бутылок, которые с хрустом бьются на асфальте сельских дискотек, громкую музыку, крики и пьяную резню.

Оно заглянет в мрачные кабинеты райотделов и раскроет секреты первой любви. Проклятие безжалостно ко всем, кто встанет на его пути.

Завывая, как бешеный ветер, оно разорвет месяцы и годы, пока не будет разрушено… А будет ли? — так презентует книгу сам автор.

Интригующе? Давай читать!

Кто ты такой? (Артем Чех)

Это серьезная книга-рефлексия о наших 90-х и взрослении. В ней очень хорошо пересекаются детство, война и посттравматический синдром. Фактически травмы, которые формируют современное украинское общество.

Это своего рода роман-воспитание в тени отталкивающего опыта чужой войны, что вдруг оказывается нравственной и физической подготовкой к собственной.

Вопросом “Кто ты такой?” пронизан весь роман. Оно звучит от ветерана, контуженного далекой войной, мучителя и наставника Феликса. А адресованное малолетнему Тимофею — прототипом которого является сам автор.

Книга автобиографическая. Артем Чех признается, что произведение о нем самом. 50%, а может быть, и больше там чистой правды.

Эта книга — терапия по преодолению посттравматического синдрома как для читателя, так и для автора. Вадим Карпьяк даже назвал ее создателя “доктором Чехом”.

Планета Полынь (Оксана Забужко)

В этом сборнике эссе ты найдешь, прежде всего, особую концепцию: женские, мужские, а также коллективные портреты украинского общества на разных стадиях его современной истории.

Все это, будто конспекты к будущим биографиям тех знаковых для украинского народа фигур, независимо от того, что мы проживаем сейчас и что еще ждет нас в будущем.

Эти фигуры должны быть сохранены в нашей оперативной памяти, — говорит Забужко.

Все очерки готовят нас к самому главному “чернобыльскому” эссе Планета Полынь, где Довженко, Тарковский и фон Триер помогают автору осваивать, уже в 21 веке, “дискурс нового ужаса” и учат, как это — спокойно осмысливать апокалипсис.

Затрагивает в этом эссе очень приватное воспоминание самой Забужко: об обезлюденном Киеве 1986-го, нереально сияющем небе и том, как пролетает чернобыльский “снег” и сразу тает на ее белом пальто.

Готовься к тому, что книга оставит после себя особый привкус.

Украинская литература — совсем не сельская и не страдальческая, как ее часто рисуют. Можем тебе это доказать! Читай самые лучшие книги современных украинских авторов.

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