День флага Украины 2022: история праздника, когда и как отмечаем

В этом году каждый государственный праздник ощущается по-другому — с еще большей гордостью и приятным волнением. Дню Независимости Украины предшествует еще один не менее важный праздник — День Государственного флага Украины.

История праздника

День Государственного флага Украины отмечают ежегодно 23 августа. В этом году День флага мы отметим в 19-й раз. Официально праздником этот день был провозглашен специальным Указом Президента Леонида Кучмы № 987/2004 от 23 августа 2004 года.

До 2004 года День флага отмечали только в столице и поднимали флаг над мэрией каждое 24 июля.

Толчком к введению официального и торжественного праздника стало занесение сине-пшеничного флага в сессионный зал Верховной Рады группой народных депутатов. Затем флаг освятил священник УАПЦ Петр Бойко. В настоящее время освященная реликвия хранится в музее Верховной Рады Украины.

Среди тех, кто занес флаг в Раду, были Вячеслав Чорновол, Николай Поровский, Иван Заец, Ярослав Кендзер, Игорь Деркач и Владимир Крыжановский.

Торжественное внесение флага в Верховную Раду Украины — 24 августа 1991 года. Фото: Верховная Рада Украины

Значения цветов на флаге Украины

По традиции цвета украинского флага трактуют так: голубой — символизирует ясное небо, а желтый — пшеничные поля.

Еще есть религиозная трактовка: согласно ей голубой — это божья сила, а желтый — вера.

А в сакральном толковании голубой — активизирующая вода, а желтый цвет — солнечное и огненное начало.

Традиции празднования Дня флага Украины

Ежегодно проходят торжественные церемонии поднятия главного флага, круглые столы, конференции и вручение паспортов юным гражданам Украины, которые добились значительных успехов в разных сферах.

По традиции День флага Украины празднуют поднятием флага всем государством — на зданиях органов власти, из окон, за рубежом. В этом году весь мир увидит еще больше флагов Украины.

Ранее мы рассказывали, когда День Независимости Украины и какова история этого праздника.

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