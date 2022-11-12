Тайный волшебник уже готовит подарки! День Святого Николая 2022: дата, традиции и история

А помнишь, как ты в детстве просыпался(-лась) со стойким ощущением, что вот-вот случится чудо? Это было обычное туманное зимнее утро, у кровати стоял поднос с мандаринами и конфетами, а под подушкой уже ждал подарок.

Да-да, в это утро начиналась магия и чудо зимних праздников, которого так ждет каждый ребенок, да и многие взрослые. Итак, День Святого Николая начинает цикл зимних празднований.

День Святого Николая в 2022 году будут праздновать 6 декабря по григорианскому календарю и 19 декабря по юлианскому. Христиане восточного обряда — православные и греко-католики — придерживаются юлианского календаря, поэтому для них этот день придется на понедельник, 19 декабря.

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В этом году дети будут искать подарки под подушками, а взрослые — в статистике Генштаба. Ведь чудо для украинцев в 2022 году творят воины ВСУ.

Однако украинские традиции этого праздника не ограничиваются подарками. Есть много других, о которых ты еще не слышал(-а). Также мы познакомим тебя с фигурой святого Николая, чтобы у тебя точно было, что рассказать малышам.

История всемогущего добра: кем был Святой Николай

Сегодня наши герои носят берцы и медицинские халаты, а их аксессуары — далеко не сани, а автомат, ПВО и скальпель. А вот героем своего времени для людей был Николай.

Фигура Святого Николая реальна. Своим существованием и добрыми делами он вдохновил людей быть добрее друг к другу, и продолжает это делать даже сейчас.

Он родился в городе Патара на полуострове Ликия, который является территорией современной Турции, и был единственным сыном в зажиточной семье глубоко верующих людей.

Тот факт, что его окрестили сразу после рождения, свидетельствует, что с пеленок родители Николая воспитывали его в атмосфере христианского добра и любви.

Когда он вырос, то вел довольно аскетический образ жизни, однако помогал другим и был чрезвычайно щедрым. Всегда приходил на помощь тем, кто в этом нуждается.

Он переехал в город Мира с намерением посвятить себя науке, однако жизнь сложилась иначе, и его дядя-епископ посвятил Николая в священники.

Родители Николая умерли, едва парню исполнилось восемнадцать. Поэтому в наследство он молодым юношей получил немалое состояние и имение. И все деньги потратил на помощь другим.

Как Николай стал Святым

Время от времени он тайно проносил в дома бедняков еду, теплые вещи, игрушки. Делал это в основном ночью, чтобы никто из хозяев его не заметил. Однако через некоторое время горожане все же узнали, кто именно творил добро.

Чтобы хоть как-то отблагодарить, они избрали Николая епископом. В 325 году он посетил Первый Вселенский Собор в Никее, который возвел император Константин Великий.

За свою жизнь Николай успел совершить немало добрых дел: освобождал пленных, спасал невинных от смертной казни, неоднократно помогал бедным на суше и в море.

Но величайшей его заслугой было то, что он безмерно любил всех людей и ценил каждого. Его добрые дела были велики при жизни, и не меньше добра он творил после смерти. Существует много легенд, по которым мощи Николая исцеляли больных.

Поэтому его канонизировали и назвали Святым. С тех пор День Святого Николая стал одним из важнейших христианских праздников, а сам Николай — покровителем и защитником верующих.

В большинстве европейских стран именно праздник святого Николая является одним из самых главных зимних праздников. Дети пишут письмо именно ему, а не “деду морозу”, к которому и у украинцев должно быть много вопросов.

Традиции дня Святого Николая

Традиции дня Святого Николая не ограничиваются написанием писем и обменом подарками. Многие современные новогодние и рождественские традиции родились благодаря Николаю.

Например, по одной из легенд Николай помог бедной семье, в которой было три дочери, но не было денег на приданое. Из-за того, что без приданого их не могли выдать замуж, отец хотел отдать дочерей в публичный дом для заработка.

Услышав это, Николай пробрался ночью через окно и подбросил в их дом три мешочка с золотыми монетами, на которые каждая из девушек смогла приобрести себе приданое.

По другой версии, из-за того, что окна были крепко закрыты, Николай забросил эти мешочки с золотом через дымоход.

Мешки развязались, а монеты попали в сушившиеся на камине носки. Отсюда и традиция оставлять подарки в заранее оставленных носках.

В Украине развешивать носки над камином не привыкли. Сегодня Николай кладет свой подарок под подушку. Однако на западе Украины эта традиция немного отличалась. Там ставили на подоконник башмаки, в которых потом и находили подарки послушные дети.

Если же малыш был капризным и непослушным, то он мог получить розгу или кусок угля как символ наказания.

Также в этот день взрослые вместе с малышами традиционно готовят специальное печенье-николайчики, которым угощают гостей или друзей.

Такие пирожные имеют форму снежинок, потому что считается, что после Дня Святого Николая наступает настоящая снежная зима.

Но для взрослых тоже были развлечения. К примеру, у крестьян на Слобожанщине было принято собираться после службы в церкви и варить пиво.

В Харьковской области существовал обычай праздновать трехдневные праздники Николая, готовя кутью и компот. А на Подолье ждали ползника — человека с положительной энергией, который первым должен был зайти в дом.

Как праздник мигрировал в Украину

Впервые праздновать День Святого Николая начали в средневековой Германии, где родители тайно дарили детям подарки, чтобы малыши поверили чудесам Чудотворца.

Из Германии обычай уважать Николая распространился на соседние страны, в частности, на Польшу, и перешел на запад Украины, которая находилась под Речью Посполитой.

По другой версии, украинцы начали праздновать День Святого Николая еще при Киевской Руси, когда князь Всеволод Ярославич установил политические связи с Римом.

Время идет, а лучшим подарком для малышей взрослые считают сладости. Особенно на День Святого Николая мы привыкли дарить сверток магазинных конфет и печенья. Однако это не всегда полезно.

Минздрав рассказал, чем заменить сладкие подарки для детей на Николая, чтобы твой ребенок был не только счастливым, но и здоровым.

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