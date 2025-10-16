Волнение и яркие эмоции: дети военных вывели сборные Украины и Азербайджана на матч в Кракове

Спорт объединяет людей. А победы украинских спортсменов вдохновляют и придают веры тем, кто нуждается в этом больше всего. Дети наших воинов живут в постоянном напряжении, поэтому заслуживают счастливых эмоций и воспоминаний.

Именно поэтому 13 октября в Кракове на стадионе Краковия на матче отбора ЧМ-2026 Украина-Азербайджан игроков на поле вывели дети военных, которые проходят реабилитацию после ранений в центрах национальной сети RECOVERY.

Как украинские дети поддержали национальную сборную в Польше

Благодаря Украинской ассоциации футбола и проекта RECOVERY, основанном Виктором и Еленой Пинчуками для поддержки Сил безопасности и обороны, дети впервые попали на большой стадион и осуществили мечту — вживую увидели матч сборной Украины.

Среди малышей были и дети ветеранов, которые впервые после реабилитации отцов отправились с ними в совместное путешествие. Это явилось особым моментом единения.

— У меня были переживания, когда я выходила с футболистами на поле. Боялась, что потеряюсь, и дрожала, потому что это был мой первый раз. Я очень волновалась — вокруг столько известных игроков! Казалось, что от того, как я выйду, зависит вся моя жизнь, — поделилась впечатлениями Катя. Она выводила на поле Алексея Гуцуляка, автора первого гола сборной Украины в ворота Азербайджана.

Илья, выводивший на поле Артема Довбика, тоже чувствует себя счастливым.

— Когда я выходил с футболистами на поле, сильно дрожал, мне было немного страшно. Но это нестрашно! Просто футболисты брали за руку и уходили. А потом, когда звучал гимн Украины, они клали руку на плечо, и мы пели.

Матвей, чей отец уже 10 лет преданно служат Украине, поблагодарил за приятные эмоции. Он вывел на поле капитана сборной Азербайджана Эмина Махмудова.

— Это было очень классно! Мне очень понравилось! Хотел бы еще раз. Спасибо.

Среди детей присутствовал и Ростислав, сын игрока ампфутбольной команды МСК Днепр (Черкассы) Максима Сороки. В 2015 году Максим принял присягу, а в сентябре 2024-го получил тяжелое ранение от поражения FPV-дроном, в результате чего потерял ногу.

Во время реабилитации в RECOVERY мужчина впервые вышел на тренировку по ампфутболу. Теперь у Максима две семьи — своя и футбольная, что дает силы двигаться дальше.

После церемонии открытия матча дети присоединились к родителям на трибунах и горячо болели за сборную Украины.

Война заставила наших детей повзрослеть и испытывать постоянный стресс.

