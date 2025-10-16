Хвилювання та палкі емоції: діти військових вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

Спорт об’єднує людей. А перемоги українських спортсменів надихають та додають віри тим, хто потребує цього найбільше. Діти наших воїнів живуть в постійній напрузі, тож заслуговують на щасливі емоції та спогади.

Саме тому 13 жовтня в Кракові на стадіоні Краковія на матчі відбору ЧС-2026 Україна — Азербайджан гравців на поле вивели діти військових, які проходять реабілітацію після поранень у центрах національної мережи RECOVERY.

Як українські діти підтримали національну збірну у Польщі

Завдяки Українській асоціації футболу та проєкту RECOVERY, заснованому Віктором і Оленою Пінчуками для підтримки Сил безпеки й оборони, діти вперше потрапили на великий стадіон і здійснили мрію — наживо побачили матч збірної України.

Серед малечі були й діти ветеранів, які вперше після реабілітації батьків відправилися з ними у спільну подорож. Це стало особливим моментом єднання.

— У мене були переживання, коли я виходила з футболістами на поле. Боялася, що загублюся, і тремтіла, бо це був мій перший раз. Я дуже хвилювалася — навколо стільки відомих гравців! Здавалося, що від того, як я вийду, залежить усе моє життя, — поділилася враженнями Катя. Вона виводила на поле Олексія Гуцуляка, автора першого гола збірної України у ворота Азербайджану.

Ілля, який виводив на поле Артема Довбика, теж почувається щасливим.

— Коли я виходив із футболістами на поле, сильно тремтів, мені було трохи лячно. Але це не страшно! Просто футболісти брали за руку й виходили. А потім, коли лунав Гімн України, вони клали руку на плече, і ми співали.

Матвій, чий батько вже 10 років віддано служать Україні, подякував за приємні емоції. Він вивів на поле капітана збірної Азербайджану Еміна Махмудова.

— Це було дуже класно! Мені дуже сподобалось! Хотів би ще раз. Дякую.

Серед дітей був присутній і Ростислав, син гравця ампфутбольної команди МСК Дніпро (Черкаси) Максима Сороки. У 2015 році Максим склав присягу, а у вересні 2024-го зазнав важкого поранення від ураження FPV-дроном, внаслідок чого втратив ногу.

Під час реабілітації в RECOVERY чоловік уперше вийшов на тренування з ампфутболу. Тепер Максим має дві родини — свою й футбольну, що дає сили рухатися далі.

Після церемонії відкриття матчу діти приєдналися до батьків на трибунах та палко вболівали за збірну України.

Війна змусила наших дітей швидше подорослішати та відчувати постійний стрес. Як українські підлітки в прифронтових містах продовжують жити та навчатися під обстрілами, читай в нашому матеріалі.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!