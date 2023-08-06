Дом Параджанова, музеи искусства и Черемош — что посмотреть в Верховине

Из-за полномасштабного вторжения сфера туризма в стране сейчас развивается в направлении западных областей. Но если традиционные туристические места уже не удивляют тебя, а внутреннее состояние требует своеобразного intermezzo от громкого города где-то в карпатском поселении — тогда тебе точно стоит посетить Верховину.
Какие места в Верховине стоит посетить и увидеть — мы собрали список и расспросили нашего редактора Даниэлу Долотову, которая недавно вернулась из соло-путешествия в Верховине.
Первое место, которое обязательно следует посетить всем туристам в Верховине — реку Черемош. Есть у неё особенность — из-за разных мест, по которым течет Черемош, её воды называют Черными и Белыми.
Черный Черемош так называется из-за кальция, которым вода насыщается, протекая через горы. Сверху река в этой части действительно имеет очень темный цвет. А вот Белый Черемош кажется таким, если смотреть на течение сбоку.
Главное быть осторожным на берегу, потому что река имеет сильное течение.
Верховина очень богата музеями: здесь тебе и о быте расскажут, и о многих культурных деятелях.
В Криворивне также обязательно стоит посетить Музей Ивана Франко и Музей Хата-гражда, где снимали Тени забытых предков — по сюжету это был дом Ивана.
Если же на этот раз едешь на отдых и оздоровление в курортный Трускавец — читай, что стоит увидеть там.
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Фото: редактор сайта Вікна-новини Даниэла Долотова