Дом Параджанова, музеи искусства и Черемош — что посмотреть в Верховине

Из-за полномасштабного вторжения сфера туризма в стране сейчас развивается в направлении западных областей. Но если традиционные туристические места уже не удивляют тебя, а внутреннее состояние требует своеобразного intermezzo от громкого города где-то в карпатском поселении — тогда тебе точно стоит посетить Верховину.

Какие места в Верховине стоит посетить и увидеть — мы собрали список и расспросили нашего редактора Даниэлу Долотову, которая недавно вернулась из соло-путешествия в Верховине.

Что посмотреть в Верховине

Первое место, которое обязательно следует посетить всем туристам в Верховине — реку Черемош. Есть у неё особенность — из-за разных мест, по которым течет Черемош, её воды называют Черными и Белыми.

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Черный Черемош так называется из-за кальция, которым вода насыщается, протекая через горы. Сверху река в этой части действительно имеет очень темный цвет. А вот Белый Черемош кажется таким, если смотреть на течение сбоку.

Главное быть осторожным на берегу, потому что река имеет сильное течение.

Культурные и религиозные достопримечательности

Писаный камень — одно из самых загадочных мест украинских гор. Расположено место на высоте около 1000 метров над уровнем моря. А на скалах, достигающих высоты от двух до 22 метров, можно найти наскальные надписи времен Киевской Руси. Сюда ежегодно приходят паломники и просто люди, стремящиеся насладиться единением с природой.

— одно из самых загадочных мест украинских гор. Расположено место на высоте около 1000 метров над уровнем моря. А на скалах, достигающих высоты от двух до 22 метров, можно найти наскальные надписи времен Киевской Руси. Сюда ежегодно приходят паломники и просто люди, стремящиеся насладиться единением с природой. Каменная обсерватория на горе Поп Иван — самое высокое здание в Украине. Раньше здесь жили и работали люди. Дойти до неё можно, поднявшись от озера Маричейки до горы Поп Иван.

— самое высокое здание в Украине. Раньше здесь жили и работали люди. Дойти до неё можно, поднявшись от озера Маричейки до горы Поп Иван. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — самая древняя из сохранившихся церквей в Верховинском районе. Именно возле неё Сергей Параджанов снимал Тени забытых предков.

— самая древняя из сохранившихся церквей в Верховинском районе. Именно возле неё Сергей Параджанов снимал Тени забытых предков. Церковь Святых Апостолов Петра и Павла существует с 1840 года. Эта церковь внесена в список памятников архитектуры национального значения.

Музеи

Верховина очень богата музеями: здесь тебе и о быте расскажут, и о многих культурных деятелях.

Дом-музей кинофильма Тени забытых предков, в котором также жил Сергей Параджанов. Там можно узнать и о самом режиссере, и о его работе: в комнатах есть много экспонатов, так или иначе связанных с фильмом Тени забытых предков.

Дом Параджанова, музеи искусства и Черемош — что посмотреть в Верховине / 5 Фотографий

Музей народных инструментов имени Романа Кумлика — это настоящая находка для любителей музыкальных инструментов. В коллекции собраны не только старинные инструменты, но и бытовые вещи, которые автор собирал в течение 30 лет.

— это настоящая находка для любителей музыкальных инструментов. В коллекции собраны не только старинные инструменты, но и бытовые вещи, которые автор собирал в течение 30 лет. Музей гуцульских старожитностей, который находится в поселке Криворивня, есть в личном топе редактора Даниэлы Долотовой: там, по её словам, просто замечательные экскурсии. Это частный музей Ярослава Зеленчука, где собрано много вещей быта людей.

Дом Параджанова, музеи искусства и Черемош — что посмотреть в Верховине / 2 Фотографии

Музей У трембитаря расскажет о гуцульском быте и искусстве этого края. Здесь ты сможешь также узнать о традиционных обрядах и обычаях верховинцев.

В Криворивне также обязательно стоит посетить Музей Ивана Франко и Музей Хата-гражда, где снимали Тени забытых предков — по сюжету это был дом Ивана.

Дом Параджанова, музеи искусства и Черемош — что посмотреть в Верховине / 6 Фотографий

Если же на этот раз едешь на отдых и оздоровление в курортный Трускавец — читай, что стоит увидеть там.

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Фото: редактор сайта Вікна-новини Даниэла Долотова