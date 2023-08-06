Хата Параджанова, музеї мистецтва та Черемош — що подивитися у Верховині

Через повномасштабне вторгнення сфера туризму в країні нині розвивається у напрямі західних областей. Та якщо традиційні туристичні місця вже не дивують тебе, а внутрішній стан просить своєрідного intermezzo від гучного міста десь в карпатському поселенні — тоді тобі точно варто відвідати Верховину.

Які місця у Верховині варто відвідати та що побачити — ми зібрали список, розпитавши нашу редакторку Даніелу Долотову, яка нещодавно повернулася з соло-подорожі у Верховині.

Що подивитися у Верховині

Перше місце, яке обов’язково варто відвідати всім туристам у Верховині — річку Черемош. Є в неї особливість — через різні місцевості, якими тече Черемош, її води називають Чорними та Білими.

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Чорний Черемош має таку назву завдяки кальцію, яким вода насичується, протікаючи через гори. Згори річка у цій частині справді має дуже темний колір. А ось Білий Черемош здається таким, якщо дивитися на течію збоку.

Головне бути обережним (-ою) на березі, бо річка має сильну течію.

Культурні та релігійні пам’ятки

Писаний камінь — одне із найзагадковіших місць українських гір. Розташоване місце на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря. А на скелях, які сягають висоти від двох до 22 метрів, можна знайти наскельні написи часів Київської Русі. Сюди щорічно приходять паломники та просто люди, що прагнуть насолодитися єднанням з природою.

— одне із найзагадковіших місць українських гір. Розташоване місце на висоті близько 1000 метрів над рівнем моря. А на скелях, які сягають висоти від двох до 22 метрів, можна знайти наскельні написи часів Київської Русі. Сюди щорічно приходять паломники та просто люди, що прагнуть насолодитися єднанням з природою. Кам’яна обсерваторія на горі Піп Іван — найвище розташована будівля в Україні. Раніше тут жили та працювали люди. Дійти до неї можна піднявшись від озера Марічейки до гори Піп Іван.

— найвище розташована будівля в Україні. Раніше тут жили та працювали люди. Дійти до неї можна піднявшись від озера Марічейки до гори Піп Іван. Церква Різдва Пресвятої Богородиці — найдавніша зі збережених церков у Верховинському районі. Саме біля неї Сергій Параджанов фільмував Тіні забутих предків.

— найдавніша зі збережених церков у Верховинському районі. Саме біля неї Сергій Параджанов фільмував Тіні забутих предків. Церква Святих Апостолів Петра і Павла — існує з 1840 року. Ця церква внесена до списку пам’яток архітектури національного значення.

Музеї

Верховина дуже багата на музеї: тут тобі й про побут розкажуть, й про багатьох культурних діячів.

Хата-музей кінофільму Тіні забутих предків, у якій також жив Сергій Параджанов. Там можна дізнатися й про самого режисера, і про його роботу: у кімнатах є багато експонатів, що так чи інакше пов’язані з фільмом Тіні забутих предків.

Хата Параджанова, музеї мистецтва та Черемош — що подивитися у Верховині / 5 Фотографій

Музей народних інструментів імені Романа Кумлика — це справжня знахідка для поціновувачів музичних інструментів. У колекції зібрано не лише старовинні інструменти, а й побутові речі, які автор збирав протягом 30 років.

— це справжня знахідка для поціновувачів музичних інструментів. У колекції зібрано не лише старовинні інструменти, а й побутові речі, які автор збирав протягом 30 років. Музей гуцульських старожитностей, який знаходиться у селищі Криворівня, є в особистому топі редакторки Даніели Долотової: там, за її словами, просто чудові екскурсії. Це — приватний музей Ярослава Зеленчука, де зібрано багато речей побуту людей.

Хата Параджанова, музеї мистецтва та Черемош — що подивитися у Верховині / 2 Фотографії

Музей У трембітаря розповість про гуцульський побут та мистецтво цього краю. Тут ти зможеш також дізнатися про традиційні обряди та звичаї верховинців.

У Криворівні також обов’язково варто відвідати Музей Івана Франка та Музей Хата-ґражда, де знімали Тіні забутих предків — за сюжетом це була хата Івана.

Хата Параджанова, музеї мистецтва та Черемош — що подивитися у Верховині / 5 Фотографій

Якщо ж цього разу їдеш на відпочинок та оздоровлення до курортного Трускавця — тоді читай, що варто побачити там.

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Фото: редакторка сайту Вікна-новини Даніела Долотова