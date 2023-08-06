Хата Параджанова, музеї мистецтва та Черемош — що подивитися у Верховині

Через повномасштабне вторгнення сфера туризму в країні нині розвивається у напрямі західних областей. Та якщо традиційні туристичні місця вже не дивують тебе, а внутрішній стан просить своєрідного intermezzo від гучного міста десь в карпатському поселенні — тоді тобі точно варто відвідати Верховину.
Які місця у Верховині варто відвідати та що побачити — ми зібрали список, розпитавши нашу редакторку Даніелу Долотову, яка нещодавно повернулася з соло-подорожі у Верховині.
Перше місце, яке обов’язково варто відвідати всім туристам у Верховині — річку Черемош. Є в неї особливість — через різні місцевості, якими тече Черемош, її води називають Чорними та Білими.
Чорний Черемош має таку назву завдяки кальцію, яким вода насичується, протікаючи через гори. Згори річка у цій частині справді має дуже темний колір. А ось Білий Черемош здається таким, якщо дивитися на течію збоку.
Головне бути обережним (-ою) на березі, бо річка має сильну течію.
Верховина дуже багата на музеї: тут тобі й про побут розкажуть, й про багатьох культурних діячів.
У Криворівні також обов’язково варто відвідати Музей Івана Франка та Музей Хата-ґражда, де знімали Тіні забутих предків — за сюжетом це була хата Івана.
Якщо ж цього разу їдеш на відпочинок та оздоровлення до курортного Трускавця — тоді читай, що варто побачити там.
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Фото: редакторка сайту Вікна-новини Даніела Долотова