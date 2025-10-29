Выпал снег в Карпатах: туристов предупреждают о сильном ветре и сугробах до 80 см

В горах Ивано-Франковской области 28 октября 2025 года выпал обильный снег. Он накрыл курортные поселки, в частности Буковель, а соседние горы — склоны и деревья — покрыты сплошным белым покровом.

С подъемников теперь открываются живописные зимние пейзажи. Но стоит ли уже начинать зимний лыжный сезон — подробности в материале.

28 октября 2025 года в Карпатах выпал снег.

На видео, опубликованном в Telegram-канале Ивано-Франковск 24/7, видно, что снег в горах идет с ночи и уже покрыл склоны.

Однако погода в Карпатах остается крайне нестабильной. Горные спасатели Прикарпатья сообщают, что на утро 29 октября на горе Поп Иван Черногорский — облачно, видимость не более 30 метров, ветер юго-западный 15–17 м/с, а температура воздуха -3 °C.

ДСНС Ивано-Франковской области призывает туристов быть осторожными.

Стоит соблюдать правила безопасности, учитывать сложные погодные условия и перед походом пользоваться приложением Порятунок у горах.

По данным Украинского гидрометеоцентра, сильный ветер в Карпатах будет держаться еще 29 октября, порывы достигают 17–22 м/с. Объявлен желтый уровень опасности.

На горе Поп Иван Черногорский 29 октября местами образовались заносы снега до 80 см, температура опустилась до −3 °C, видимость — до 30 метров.

Горные спасатели призывают туристов пока воздержаться от походов в Карпаты из-за сложных погодных условий.

Прогноз погоды в Ивано-Франковской области на 29 октября

Прогноз на 29 число для Ивано-Франковщины предусматривает преимущественно облачную погоду с прояснениями, небольшой дождь, а в горах — мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +14 °C.

Ветер западный, 7–12 м/с, местами порывы до 15–20 м/с. Видимость на дорогах составит 4–6 км.

