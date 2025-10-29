Випав сніг у Карпатах: туристів попереджають про сильний вітер і кучугури до 80 см

У горах Івано-Франківщини 28 жовтня 2025 випав щедрий сніг. Він покрив селища-курорти, зокрема Буковель, а гори поруч – схили та дерева вкриті суцільним білим покривалом.

З підйомників тепер відкриваються мальовничі зимові пейзажі. Та чи вже час розпочинати зимовий лижний сезон — деталі у матеріалі.

28 жовтня 2025 в Карпатах випав сніг

На відео, викладеному у Telegram-каналі Івано-Франківськ 24/7 видно, що сніг у горах йде з ночі й вже вкрив схили.

Проте погода в Карпатах лишається вкрай нестабільною. Гірські рятувальники Прикарпаття повідомляють, що станом на ранок 29 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість не більше 30 метрів, вітер південно-західний 15-17м/с, а температура повітря −3 °C.

ДСНС Івано-Франківської області закликає туристів бути обережними.

Варто дотримуватися правил безпеки, враховувати складні погодні умови та перед походом користуватися застосунком Порятунок у горах.

За даними Українського гідрометеоцентру, сильний вітер у Карпатах триматиметься ще 29 жовтня, пориви досягають 17–22 м/с. Оголошено жовтий рівень небезпеки.

На горі Піп Іван Чорногірський 29 жовтня місцями утворилися перемети снігу до 80 см, температура опустилася до −3 °C, видимість — до 30 метрів.

Гірські рятувальники закликають туристів поки утриматися від походів у Карпати через складні погодні умови.

Прогноз погоди в Івано-Франківській області на 29 жовтня

Прогноз на 29 число для Івано-Франківщини передбачає переважно хмарну погоду з проясненнями, невеликий дощ, а в горах — мокрий сніг. Температура повітря підніметься до +14 °C.

Вітер західний, 7–12 м/с, місцями пориви до 15–20 м/с. Видимість на дорогах складатиме 4–6 км.

