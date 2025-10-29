Стиль життя Подорожі та натхнення

Випав сніг у Карпатах: туристів попереджають про сильний вітер і кучугури до 80 см

Ольга Петухова, редакторка сайту 29 Жовтня 2025, 12:07 2 хв.
в карпатах випав сніг
Фото Pexels

