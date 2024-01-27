Женственность, сексуальность, поддержка. Что такое танцы High Heels и почему они популярны

Танцы развиваются, поэтому если ты не следил(-а) за направлениями, вероятно, видишь много нового и интересного. Одним из очень популярных направлений танцев является High Heels — в переводе с английского “высокие каблуки”. Читай в нашем материале, что такое Хай Хилс (High Heels) танцы и кому это подойдет лучше всего.

High heels танцы — что за танцевальное направление

High Heels — вид танца, движения в котором выполняются на высоких каблуках. Этот танец подходит для тех, кто хочет развивать в себе сексуальность, уверенность, чувственность, женственность. Такие танцы способствуют улучшению координации, укреплению мышц, развитию пластики, растяжки.

Идея танцев на каблуках пришла хореографу из Лос-Анджелеса Энди Джей. Она стала известной благодаря зажигательным танцевальным постановкам и проектам на MTV. Энди начала танцевать на каблуках и выкладывать такие видео в сеть, подписывала их как “Hip-Hop Heels”.

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А потом тренд распространился среди других людей — Шерил Мураками тоже начала танцевать в таком стиле. После этого хай хилз стали популярными в США, а затем и во всем мире.

Многие думают, что такие танцы имеют что-то общее со стриптизом. На самом же деле нет! Танцы на каблуках являются сочетанием популярных стилей — хип-хоп, go-go, jazz, jazz-funk, vogue. Главным отличием являются каблуки, а также то, что во время танцев не раздеваются.

Направление стало очень распространенным и популярным среди женщин всех возрастов и особенно подростков. Эти танцы способствуют улучшению восприятия себя, работе над пластичностью и гибкостью, развивают раскрепощенность, позволяют работать над своим телом.

Однако стиль High Heels можно увидеть и в исполнении мужчин! Чтобы понять, твой ли это формат, можно посетить занятия или попробовать видеоурок дома. Держи несколько видео.

Одна из киевлянок, Мила, рассказала Вікнам, почему ей так нравятся занятия heels:

Здесь тебя никто не осуждает, все кричат, поддерживают друг друга, никто не смотрит “косо”. Это нереальная женская энергетика. Для меня это очень safe space, — говорит женщина.

В то же время, она признает: у многих людей, к сожалению, сложилось ошибочное впечатление о хилз. Ведь в первую очередь это именно танцы.

— В этом и преимущество хилз — ты можешь быть очень разной! Пойти к тренеру, который больше раскроет твою сексуальность и уверенность в себе, если чувствуешь, что этого не хватает. Также ты можешь пойти к тренеру, который покажет твою красоту и грациозность на каблуках без откровенных для тебя поз, — рассказывает Мила.

Увидеть танцы направления хай хилз можно часто во время выступлений звезд, или в клипах. Важно отметить, что этот стиль подходит для всех возрастов и подготовки. Кроме этого, такой вид танца может заменять кардиотренировку.

Одежда для High heels — какая нужна

Для хай хилз можно выбирать удобную одежду и каблуки. Самой популярной одеждой для heels являются:

Костюмы из сеточки из шорт и топа. Брюки карго и топы. Комбинезоны мини и макси. Боди в рубчик, из латекса, кожи. Платья мини из сеточки.

Вот несколько интересных образов, которые могут подойти для хилз:

Женственность, сексуальность, поддержка. Что такое танцы High Heels и почему они популярны / 4 Фотографии

Фото: Instagram/bvrly.heels, Instagram/dressfit_brand

И маленький совет от тех, кто уже решился попробовать себя в хилз: для этого направления танцев подходит и обычная одежда, и даже элементы нижнего белья (боди, топы, лонгсливы). Главное — иметь каблуки и желание открывать новую себя.

— Во что одеваться — выбирать только тебе.

Настроение на спортивные штаны и топ? Хорошо. Хочешь носочки под туфли? Окей. Хочешь почувствовать себя раскрепощено и надеть то, в чем чувствуешь себя очень сексуально? Тебя никто за это не осудит! — делится собственным опытом собеседница.

Подметим, что для таких танцев необходима специальная обувь. Приходить на занятия на обычных шпильках нежелательно, чтобы избежать травмирования. Также важно позаботиться о коленях. Хилз всегда танцуют в наколенниках, ведь многие элементы выполняются на полу.

High Heels — это о поиске себя, раскрытии, борьбе с комплексами и грации. Потому не бойся попробовать это направление танцев, если тебе очень понравилось! Не стесняйся возраста, тела или чего-либо другого. Возможно именно этот стиль танцев поможет тебе прийти к лучшей версии себя.

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