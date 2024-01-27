Жіночність, сексуальність, підтримка. Що таке танці High Heels та чому вони популярні

Танці розвиваються, тому якщо ти не слідкував(-ла) за напрямами, певно, бачиш багато нового та цікавого. Одним з дуже популярних напрямків танців є High Heels — у перекладі з англійської “високі підбори”. Читай у нашому матеріалі, що таке Хай Хілс (High Heels) танці та кому вони підійдуть найкраще.

High heels танці — що за танцювальний напрям

High Heels — вид танцю, рухи в якому виконуються на високих підборах. Цей танець підходить для тих, хто хоче розвивати в собі сексуальність, упевненість, чуттєвість, жіночність. Такі танці сприяють покращенню координації, зміцненню м’язів, розвитку пластики, розтяжки.

Ідея танців на підборах прийшла хореографці з Лос-Анджелеса Енді Джею. Вона стала відомою завдяки запальним танцювальним постановкам та проектам на MTV. Енді почала танцювати на підборах та викладати такі відео в мережу, підписувала їх як “Hip-Hop Heels”.

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А потім тренд поширився серед інших — Шеріл Муракамі також почала танцювати в такому стилі. Після цього хай хілс стали популярними у США, а потім і в усьому світі.

Багато людей мають упередження, що такі танці мають щось спільне зі стриптизом. Насправді ж ні! Танці на підборах є поєднанням популярних стилів — хіп-хоп, go-go, jazz, jazz-funk, vogue. Головною відмінністю є підбори, а також те, що під час танців не роздягаються.

Напрям став дуже поширеним та популярним серед жінок різного віку та особливо підлітків. Ці танці сприяють покращенню сприйняття себе, роботі над пластичністю та гнучкістю, розвивають розкутість, дають змогу працювати над своїм тілом.

Однак стиль High Heels можна побачити і у виконанні чоловіків! Аби зрозуміти, чи твій це формат, можна відвідати заняття чи спробувати відеоурок вдома. Тримай кілька відео.

Одна з киянок, Міла, розповіла Вікнам, чому їй так подобаються заняття з heels:

Тут тебе ніхто не засуджує, всі кричать одна за одну, підтримують, ніхто не дивиться “косо”. Це нереальна жіноча енергетика. Для мене це дуже safe space, — каже дівчина.

Водночас вона визнає: у багатьох людей, на жаль, склалось хибне враження про хілс. Адже, в першу чергу, це саме танці.

— У цьому і перевага хілс — ти можеш бути дуже різною! Піти до тренера, який більше розкриє твою сексуальність і впевненість у собі, якщо відчуваєш, що тобі цього бракує. Так само ти можеш піти до тренера, який покаже твою красу і граційність на підборах без відвертих для тебе поз, — розповідає Міла.

Побачити танці напряму хай хілс можна часто під час виступів зірок, або у кліпах. Важливо зазначити, що він підходить для різного віку та підготовки. Крім цього, такий вид танцю може замінювати кардіотренування.

Одяг для High heels — який потрібен

Для хай хілс можна вибирати зручний одяг та підбори. Найпопулярнішим одягом для heels є:

Костюми з сіточки із шортів та топу. Штани карго та топи. Комбінезони міні та максі. Боді в рубчик, з латексу, шкіри. Сукні міні з сіточки.

Ось кілька цікавих образів, які можуть підійти для хілс:

Жіночність, сексуальність, підтримка. Що таке танці High Heels та чому вони популярні / 4 Фотографії

Фото: Instagram/bvrly.heels, Instagram/dressfit_brand

Маленька порада від тих, хто вже зважився спробувати себе в хілс: для цього напряму танців підходить і звичайний одяг, і навіть елементи спідньої білизни (боді, топи, лонгсліви). Головне — мати підбори і бажання відкривати нову себе.

— У що одягатись — обирати тільки тобі.

Настрій на спортивні штани та топ? Добре. Хочеш “носочки” під туфлі? Окей. Хочеш відчути себе більш розкутою та вдягнути те, у чому почуваєшся дуже сексуально? Тебе ніхто за це не засудить! — ділиться власним досвідом співрозмовниця.

Зауважимо, що для таких танців необхідне спеціальне взуття. Приходити на заняття на звичайних шпильках небажано, щоб уникнути травмування. Також важливо подбати про коліна. Хілс завжди танцюють у наколінниках, адже багато елементів виконуються на підлозі.

High Heels — це про пошук себе, розкриття, боротьбу з комплексами та грацію. Тому не бійся спробувати цей напрям танців, якщо тобі дуже сподобалося! Не соромся віку, тіла чи будь-чого іншого. Можливо, саме цей стиль танців допоможе тобі прийти до кращої версії себе.

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