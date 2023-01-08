Станешь на лед с первого раза! Как научиться кататься на коньках

Катание на коньках — один из популярных зимних видов спорта, хотя заниматься им можно без проблем в любое время года.

Когда ты научишься кататься на льду, тебе будет легче восстановиться даже после длительной паузы. А учиться, как известно, никогда не поздно. Так почему бы не провести весело время с друзьями или родными и освоить новый навык?

Читай, как научиться кататься на коньках и какую пользу для здоровья принесет этот спорт.

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Оденься соответственно

Если говорить об одежде на катке, то она должна быть максимально удобной, теплой и безопасной. Хорошей идеей будет взять с собой перчатки, которые могут защитить тебя во время падения.

Ноги также должны быть прикрыты, чтобы коньки их не натерли. Выбирай довольно длинные носки, но не толстые. Благодаря активным движениям ты не замерзнешь, а вот слишком плотные носки не будут пропускать воздух и будут ограничивать тело.

Выбери правильные коньки

Для начинающих лучше выбирать коньки для фигурного катания, ведь они имеют длинное лезвие. Очень важно взять правильный для себя размер обуви.

Ведь если коньки слишком тесные, то твои ноги занемеют и заболят, а если коньки будут болтаться на ногах, то лодыжки и стопы не будут иметь должной поддержки.

В любом случае неправильно подобранные коньки увеличивают риск травмирования. Поэтому не бойся консультироваться со своим тренером или работниками катка.

Это касается и шнуровки коньков. Они должны сидеть плотно на ногах, но в то же время тебе должно быть удобно стоять в них.

Разогрейся медленно

Обычно катание на коньках проходит на ледовой арене, поэтому сперва мышцы твоего тела будут холодными. Сразу интенсивно растягиваться может быть опасно, ведь это может привести к разрывам мышц и сухожилий.

Вот несколько упражнений, с которых можно начать разминку:

передние выпады ногами;

боковые выпады;

махи руками;

махи ногами вперед, назад и из стороны в сторону;

сгибание ног.

Сделать это еще можно до выхода на каток. А вот на льду сначала лучше держаться у барьера. Это придаст тебе уверенности в своей безопасности и позволит постепенно привыкнуть к катанию на коньках.

Держи равновесие

Смотри не себе под ноги, а прямо в то направление, в котором двигаешься. Это позволит избежать неприятного столкновения с чем-то или кем-то на льду. А еще это сохранит равновесие и снизит риск падения.

Кроме того, для поддержания баланса лучше всегда держать колени слегка согнутыми, а руки — вытянутыми вперед и расставленными.

Полезный лайфхак: если чувствуешь, что теряешь равновесие, сразу вытяни руки вперед, немного присядь и схвати колени. Ну и, конечно, никогда не наклоняйся назад.

Научись падать и вставать

Да, падение — часто неотъемлемая составляющая катания на коньках, особенно в начале обучения. Однако если научиться правильно падать и вставать, то можно избежать неприятностей на льду.

Главное правило — всегда стараться как можно ниже присесть, если чувствуешь, что падения не избежать. Так ты сократишь расстояние до льда, а значит уменьшишь силу удара. А еще держи конечности поближе к телу и по возможности попробуй защитить голову руками.

Для того, чтобы довести навык падения до автоматизма, намеренно тренируйся падать, контролируемо приседая и наклоняясь в какую-то сторону.

Встать на льду можно по следующему алгоритму:

Положи руки и колени на лед. С помощью рук подними одно колено так, чтобы оно стояло под 90° относительно поверхности. Положи обе руки на колено и отталкивающимся движением встань со льда.

Научись останавливаться

Расскажем тебе самый простой и распространенный способ остановки на льду — согни ноги в коленях, поверни пальцы каждой стопы внутрь, а пятки — наружу. Это замедлит и остановит тебя.

Другой вариант остановки для начинающих называется Т-стоп. Для этого начни скольжение одной ногой, а затем поставь другую ногу перпендикулярно сзади, чтобы коньки образовали Т-образную форму. Надавливай ногами вниз на внешний край лезвия заднего конька, пока он не остановится.

В конце концов не расстраивайся, если вдруг у тебя с первого раза что-то не получится. Ведь основная твоя задача на льду — весело провести время и не травмироваться.

Катание на коньках: польза для здоровья

Независимо от того, собираешься ли ты профессионально заниматься катанием на коньках, или просто для развлечения, этот вид спорта принесет тебе много пользы:

улучшение гибкости суставов;

укрепление мышц ног;

оздоровление сердечно-сосудистой системы;

улучшение психического здоровья и эмоционального состояния;

развитие чувства равновесия и координации;

увеличение выносливости организма;

поддержка умственных способностей благодаря необходимости высокой концентрации, сильным навыкам памяти и пространственному восприятию.

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