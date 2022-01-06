Как празднуют Рождество христиане восточного обряда — личный опыт и семейные традиции

Рождество является одним из величайших религиозных праздников. Его празднуют христиане во всем мире, а у каждой семьи есть свои традиции.
По восточному обряду Рождество отмечают 7 января. Но одной из традиций празднования является Святвечер, который приходится на 6 января.
По этот день длится 40-дневный пост, а к ужину готовят 12 блюд на честь 12 апостолов.
Раньше хозяева застилали стол белой скатертью, под которую клали сено. Это символизировало рождение Иисуса Христа в конюшне на сене.
Также на Святвечер делали Дидуха. Это сноп сена, который ставили в углу избы. Он символизировал дух покровителя рода. Сейчас почти невозможно найти такую традицию в семьях. Хотя — зря.
Также 6 января принято садиться за стол с первой звездой, которая известила о рождении Христа, потому это и называется Святвечер.
Еще одной интересной традицией было подбрасывание кутьи к потолку. Чем больше кутьи останется на потолке, тем богаче будет год.
Вряд ли кто-то так сейчас делает из-за дорогостоящих ремонтов.
Традиционно на Рождество готовили вареники, голубцы, блины, пампушки, постный борщ и т.д.
Блюда могли меняться по вкусу хозяйки дома, но обязательно на столе должны быть компот и кутья.
Кутья является главным и ритуальным блюдом, которое сочетает в себе пшеничную, ячменную или рисовую кашу, смешанную с изюмом, маком, медом и орехами.
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Студентка киевского вуза Екатерина Руденко поделилась традициями празднования Рождества своей семьи.
Каждый год на Рождество мы собираемся всей своей семьей. Даже когда я переехала в Киев, эта традиция сохранилась.
— За неделю до этого праздника мы с мамой обсуждаем список блюд, которые будут на столе. За день или два до Рождества мы начинаем все готовить.
Екатерина говорит, что у нее многодетная семья, поэтому даже малышей привлекают к подготовке праздника. Они помогают нарезать овощи и фрукты и украшают домик.
В процессе приготовления блюд мы любим слушать рождественские песни, но поскольку моя семья чтит христианские ценности, то мы слушаем именно христианские рождественские песни.
Екатерина рассказывает, что каждый год они с мамой придумывают новые блюда, поэтому традиционных блюд нет.
Также девушка говорит, что совсем недавно в ее семье появилась традиция смотреть рождественские фильмы всей семьей в канун праздника.
— На следующее утро, в день самого Рождества, семьей собираемся и идем в церковь, где до 12:00 празднуем.
Когда возвращаемся домой и садимся за праздничный стол, отец вспоминает историю Рождества, опираясь на библейские тексты. А вечером мы принимаем колядников.
Одной из важных и неизменных традиций Рождества является колядование.
Колядники заходят к разным хозяевам домой и в своих песнях прославляют рождение Иисуса Христа. Часто могут носить с собой звезду, символизирующую именно Вифлеемскую звезду, ознаменовавшую рождение Иисуса.
Мы очень любим принимать колядников и готовить для них гостинцы, — рассказывает Екатерина.
Напомним, ранее мы писали о традициях празднования Рождества западного обряда.