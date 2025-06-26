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Погода в Харькове в июле 2025: будет преобладать жара или дожди

Богдана Макалюк, журналист сайта 26 июня 2025, 13:45
Погода в Харькове в июле 2025
Фото Unsplash

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