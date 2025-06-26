Погода в Харькове в июле 2025: будет преобладать жара или дожди

Лето доходит до своей середины и люди активно ищут погоду на июль на разные города. Читай, какой будет погода в Харькове в июле 2025 года.

Прогноз погоды в Харькове в июле 2025 года

Июль — это период, когда Харьков на несколько недель превращается в настоящий центр тепла, света и событий. Город оживает под жаркими лучами солнца, парки заполняются семьями и дружескими компаниями. Особенно приятными становятся вечера, когда так и хочется пройтись по теплому городу.

По данным сайта Wisemeteo, в начале месяца в Харькове будет преобладать теплая и солнечная погода с незначительными колебаниями:

1-2 июля: дневная температура около +23-24°C, ночная — +14°C, атмосферные осадки не ожидаются;

3-4 июля: более жаркие дни — до +29°C, ясная или минимально облачная погода;

5 июля: небольшая облачность, температура остается до +29°C;

6-7 июля: температура снижается до +23°C, ночью — +14-15°C, возможен небольшой дождь.

Также в этот период возможны порывы ветра до 15-20 м/с — от НСЦУ действуют ветровые предупреждения.

Середина месяца будет выделяться переменной облачностью, со средней температурой днем ​​+29°C, могут быть кратковременные дожди. В целом прогноз погоды в Харькове в июле предполагает 17 дней с осадками — это дождливые дни, короткие дожди или дожди с солнцем.

Последние две недели (18-31 июля) будут теплыми, харьковчан ожидает продолжения температурного режима +27-29°C днем ​​и небольшие осадки.

Погода в Харькове в июле 2025 и отдых

Свой отдых нужно подстраивать под погоду:

жаркие, солнечные дни (до +31°C) идеальны для пляжного отдыха и экскурсий — преимущественно 3-6, 13-16, 23-27 числа;

дни с вероятностью дождя, а также с понижением температуры и повышенной облачностью подходят для культурных мероприятий в помещениях;

порывистый ветер следует учитывать при планировании путешествий или походов, лучше перенести их на более спокойные дни.

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