Украина — это образованные люди, инновации и новые технологии. Рассказываем, как компания Vodafone помогает интегрироваться в Европу и почему это важно

Украина уже давно славится своими амбициями в разных сферах культурной, социальной и научной жизни. Наши специалисты ценятся во многих странах мира, а известные мировые компании с радостью сотрудничают с отечественными. Телеком и IT-отрасли — не исключение, они часто являются лидерами украинского рынка.

Поэтому главный исполнительный директор Vodafone Украина Ольга Устинова рассказала, как компания помогает Украине интегрироваться в Европу, почему это важно для всех нас, а также о волонтерской деятельности оператора мобильной связи во время войны.

Как компания Vodafone помогает Украине интегрироваться в Европу

— Это невероятное совпадение, но мы говорили о Европе как о своем доме еще с 2015 года. Тогда мы запустили услугу Роуминг как дома, первые доступные тарифы на связь для украинцев в Европе. Задались тогда целью, чтобы украинцы чувствовали себя в Европе как дома.

В области связи евроинтеграция идет давно, наши юристы очень активно вовлекаются в работу над гармонизацией украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами.

Очень активное практическое сотрудничество с европейскими коллегами началось, когда мы смогли договориться с операторами в странах Европы о специальных условиях взаиморасчетов, чтобы поддержать наших граждан, которые вынуждены искать временную защиту в других странах.

Мы прекрасно понимаем, что такие условия исключительны и не будут существовать для нас на постоянной основе. Вместе с тем видим, что европейские операторы более открыты к диалогу с нами, реагируют и принимают решения быстро.

Будем работать с ними и дальше, чтобы интегрироваться в европейское телеком-пространство.

Европейский бизнес и Украина

— Недавно в швейцарском Лугано встречалась с европейским бизнесом и увидела уже совсем другой взгляд на Украину. Конечно, сегодня Украина в центре внимания из-за войны.

Но наши зарубежные коллеги начинают осознавать, что Украина — это новые технологии и высокопрофессиональные образованные люди. Украина — это инновации, развитые телеком- и IT-отрасли. Это первое в мире “умное правительство” с десятками публичных услуг, доступных людям на смартфонах.

Многие украинские стартапы-единороги хорошо известны в мире технологических инвестиций.

С Украиной можно и нужно сотрудничать — и такие партнерства будут также стирать барьеры между Украиной и Европой. Мы готовы к партнерству с европейским бизнесом, тем более что Vodafone — тоже европейская компания, которая работает в Украине по европейским стандартам.

Волонтерская помощь компании Vodafone Украина

— Vodafone направил более миллиарда гривен в поддержку Украины и украинцев в течение четырех месяцев войны.

Это и бесплатные услуги, которые компания предоставила своим клиентам в Украине и за границей на сумму 890 млн грн; и 250 млн грн прямой помощи стране через фонд Повернись живим, другие благотворительные организации, закупка машин скорой помощи и медицинского оборудования, передача бесплатных SIM-карт, смартфонов, разных гаджетов волонтерам и врачам, в том числе при участии дочерних компаний — Vodafone Retail и Vega.

Но самое ценное то, что делают сегодня наши сотрудники. Они всегда были достаточно мотивированы, но сейчас уровень мотивации просто зашкаливает.

Они держат связь на передовой, работают в контакт-центрах по бомбоубежищам, готовы работать день и ночь, и еще где-то находят силы и время, чтобы волонтерить, помогать тем, кому еще труднее сегодня. Горжусь каждым и каждой, — добавляет CEO компании Ольга Устинова.

Кстати, ранее мы рассказывали о коллаборации Vodafone и Starlink. Читай, как спутниковый интернет помогает украинским операторам.