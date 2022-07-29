Украина — это образованные люди, инновации и новые технологии. Рассказываем, как компания Vodafone помогает интегрироваться в Европу и почему это важно

Украина уже давно славится своими амбициями в разных сферах культурной, социальной и научной жизни. Наши специалисты ценятся во многих странах мира, а известные мировые компании с радостью сотрудничают с отечественными. Телеком и IT-отрасли — не исключение, они часто являются лидерами украинского рынка.
Поэтому главный исполнительный директор Vodafone Украина Ольга Устинова рассказала, как компания помогает Украине интегрироваться в Европу, почему это важно для всех нас, а также о волонтерской деятельности оператора мобильной связи во время войны.
— Это невероятное совпадение, но мы говорили о Европе как о своем доме еще с 2015 года. Тогда мы запустили услугу Роуминг как дома, первые доступные тарифы на связь для украинцев в Европе. Задались тогда целью, чтобы украинцы чувствовали себя в Европе как дома.
В области связи евроинтеграция идет давно, наши юристы очень активно вовлекаются в работу над гармонизацией украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами.
В области связи евроинтеграция идет давно, наши юристы очень активно вовлекаются в работу над гармонизацией украинского законодательства в соответствии с европейскими нормами.
Очень активное практическое сотрудничество с европейскими коллегами началось, когда мы смогли договориться с операторами в странах Европы о специальных условиях взаиморасчетов, чтобы поддержать наших граждан, которые вынуждены искать временную защиту в других странах.
Мы прекрасно понимаем, что такие условия исключительны и не будут существовать для нас на постоянной основе. Вместе с тем видим, что европейские операторы более открыты к диалогу с нами, реагируют и принимают решения быстро.
Будем работать с ними и дальше, чтобы интегрироваться в европейское телеком-пространство.
— Недавно в швейцарском Лугано встречалась с европейским бизнесом и увидела уже совсем другой взгляд на Украину. Конечно, сегодня Украина в центре внимания из-за войны.
Но наши зарубежные коллеги начинают осознавать, что Украина — это новые технологии и высокопрофессиональные образованные люди. Украина — это инновации, развитые телеком- и IT-отрасли. Это первое в мире “умное правительство” с десятками публичных услуг, доступных людям на смартфонах.
Многие украинские стартапы-единороги хорошо известны в мире технологических инвестиций.
Многие украинские стартапы-единороги хорошо известны в мире технологических инвестиций.
С Украиной можно и нужно сотрудничать — и такие партнерства будут также стирать барьеры между Украиной и Европой. Мы готовы к партнерству с европейским бизнесом, тем более что Vodafone — тоже европейская компания, которая работает в Украине по европейским стандартам.
— Vodafone направил более миллиарда гривен в поддержку Украины и украинцев в течение четырех месяцев войны.
Это и бесплатные услуги, которые компания предоставила своим клиентам в Украине и за границей на сумму 890 млн грн; и 250 млн грн прямой помощи стране через фонд Повернись живим, другие благотворительные организации, закупка машин скорой помощи и медицинского оборудования, передача бесплатных SIM-карт, смартфонов, разных гаджетов волонтерам и врачам, в том числе при участии дочерних компаний — Vodafone Retail и Vega.
Но самое ценное то, что делают сегодня наши сотрудники. Они всегда были достаточно мотивированы, но сейчас уровень мотивации просто зашкаливает.
Но самое ценное то, что делают сегодня наши сотрудники. Они всегда были достаточно мотивированы, но сейчас уровень мотивации просто зашкаливает.
Они держат связь на передовой, работают в контакт-центрах по бомбоубежищам, готовы работать день и ночь, и еще где-то находят силы и время, чтобы волонтерить, помогать тем, кому еще труднее сегодня. Горжусь каждым и каждой, — добавляет CEO компании Ольга Устинова.
Кстати, ранее мы рассказывали о коллаборации Vodafone и Starlink. Читай, как спутниковый интернет помогает украинским операторам.