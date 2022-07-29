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Украина — это образованные люди, инновации и новые технологии. Рассказываем, как компания Vodafone помогает интегрироваться в Европу и почему это важно

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 29 июля 2022, 08:00
Украина — это образованные люди, инновации и новые технологии. Рассказываем, как компания Vodafone помогает интегрироваться в Европу и почему это важно

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