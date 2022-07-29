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Україна — це освічені люди, інновації та нові технології. Розповідаємо, як компанія Vodafone допомагає інтегруватися у Європу і чому це важливо

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 29 Липня 2022, 08:00
Україна — це освічені люди, інновації та нові технології. Розповідаємо, як компанія Vodafone допомагає інтегруватися у Європу і чому це важливо

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