Україна — це освічені люди, інновації та нові технології. Розповідаємо, як компанія Vodafone допомагає інтегруватися у Європу і чому це важливо

Україна вже давно славиться своїми амбіціями у різних сферах культурного, соціального та наукового життя. Наші спеціалісти цінуються у багатьох країнах світу, а відомі світові компанії радо співпрацюють з вітчизняними. Телеком- та IT-галузі — не виняток, а часто є лідерами українського ринку.

Тож головна виконавча директорка Vodafone Україна Ольга Устинова розповіла, як компанія допомагає Україні інтегруватися в Європу, чому це важливо для всіх нас, а також про волонтерську діяльність оператора мобільного зв’язку під час війни.

Як компанія Vodafone допомагає Україні інтегруватися у Європу

— Це неймовірний збіг, але ми казали про Європу як про свій дім ще з 2015 року. Тоді ми запустили послугу Роумінг як вдома, перші доступні тарифи на зв’язок для українців у Європі. Поставили тоді собі за мету, щоб українці почувались у Європі як вдома.

У галузі зв’язку євроінтеграція йде давно, наші юристи дуже активно долучаються до роботи над гармонізацією українського законодавства відповідно до європейських норм.

Дуже активна практична співпраця з європейськими колегами почалась, коли ми змогли домовитися з операторами в країнах Європи про спеціальні умови взаєморозрахунків — задля того, щоб підтримати наших громадян, які змушені шукати тимчасового захисту в інших країнах.

Ми прекрасно розуміємо, що такі умови — виняткові й не існуватимуть для нас на постійній основі. Разом з тим бачимо, що європейські оператори більш відкриті до діалогу з нами, реагують і ухвалюють рішення швидко.

Тож працюватимемо з ними й надалі, щоб інтегруватись у європейський телеком-простір.

Європейський бізнес і Україна

— Нещодавно у швейцарському Лугано мала зустрічі з європейським бізнесом і побачила вже зовсім інший погляд на Україну. Звісно, сьогодні Україна у центрі уваги через війну.

Та наші зарубіжні колеги починають усвідомлювати, що Україна — це й нові технології, й високопрофесійні освічені люди. Україна — це інновації, розвинені телеком- та IT-галузі. Це перший у світі “розумний уряд” із десятками публічних послуг, доступних людям на смартфонах.

Чимало українських стартапів-єдинорогів добре відомі у світі технологічних інвестицій.

З Україною можна і треба співпрацювати — і такі партнерства будуть також стирати бар’єри між Україною та Європою. Ми готові до партнерства з європейським бізнесом, тим більш що Vodafone — це теж європейська компанія, яка працює в Україні за європейськими стандартами.

Волонтерська допомога компанії Vodafone Україна

— Vodafone спрямував більш як мільярд гривень на підтримку України та українців протягом чотирьох місяців війни.

Це і безкоштовні послуги, які компанія надала своїм клієнтам в Україні та за кордоном на суму 890 млн грн; і 250 млн грн прямої допомоги країні через фонд Повернись живим, інші благодійні організації, закупівля машин швидкої допомоги та медичного обладнання та передача безкоштовних SIM-карт, смартфонів, різних гаджетів на потреби волонтерів та лікарів, зокрема за участю своїх дочірніх компаній — Vodafone Retail та Vega.

Та найцінніше — те, що роблять сьогодні наші співробітники. Вони завжди були доволі мотивовані, але зараз рівень мотивації просто зашкалює.

Вони тримають зв’язок на передовій, працюють у контакт-центрах із бомбосховищ, готові працювати вдень і вночі, і ще десь знаходять сили й час, щоб волонтерити, допомагати тим, кому ще важче сьогодні. Пишаюсь кожним і кожною, — додає CEO компанії Ольга Устинова.

До речі, раніше ми розповідали про колаборацію Vodafone і Starlink. Читай, як супутниковий інтернет допомагає українським операторам.