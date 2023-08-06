Путешествия и вдохновение

Как живут украинцы в США? Рассказ харьковчанки о быте, людях и популярных стереотипах

Анастасия Грубрина, редактор сайта 06 августа 2023, 17:00
Як живуть українські біженці у США — розповідь харків'янки
Фото: Unsplash

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