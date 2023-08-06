Как живут украинцы в США? Рассказ харьковчанки о быте, людях и популярных стереотипах

Харьковчанка Дарья Лебединская в марте 2022 года была вынуждена бежать из Харькова. Под звуки взрывов, со страхом и слезами на глазах, женщина оставляла привычную, слаженную и прекрасную жизнь в любимом городе. Ей пришлось выдержать трудный и долгий путь. И вот она вместе с сыном и надеждой к лучшему оказалась в США.

Как живут украинские беженцы в США — рассказ харьковчанки

Свою историю она рассказала программе Утро в Большом Городе. Сейчас Дарья живет в городке Ноксвилл, штат Теннесси. В Украине работала SMM-специалисткой, сейчас временно не работает.

Женщина бежала в Америку, потому что здесь живет ее мама. Ноксвилл влюбил ее в себя — город красивый, архитектура прекрасная, здесь любят животных, особенно собак. Об Украине часто напоминают сирены — скорых, полиции или пожарных.

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Со временем Дарья начала замечать и минусы: бездомные на улицах, невкусная еда. А также — всюду нужен собственный автомобиль. Чтобы прогуляться по парку или городу, необходима машина.

Парков, как в Харькове, в небольших городах нет. Это не развито здесь, — рассказывает женщина.

Из плюсов Америки Дария выделяет отношение к людям. Здесь не боятся выглядеть неформально, потому что само понятие формата очень размыто.

Америка стереотипно считается страной нездоровой пищи и лишнего веса. Но здесь очень любят спорт, ходят в спортзалы даже пенсионеры, рассказывает Дарья.

Еда отличается от украинской, она часто невкусная. Американцы любят готовую замороженную еду. Ходят в магазин раз в неделю. Закупаются масштабно.

Многие американцы поддерживают украинцев. Делятся сопереживаниями. Дарья ждет, когда закончится война и скучает по родным и друзьям.

Раньше мы рассказывали, как живут украинские беженцы в Амстердаме.

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