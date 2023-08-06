Як живуть українці у США? Розповідь харків’янки про побут, людей та популярні стереотипи

Харків’янка Дарія Лебединська у березні 2022 року була вимушена тікати з Харкова. Під звуки вибухів, зі страхом і сльозами на очах, жінка залишала звичне, злагоджене та прекрасне життя в улюбленому місті. Їй довелося витримати важкий та довгий шлях. І ось вона разом із сином та надією на краще опинилася в США.

Як живуть українські біженці у США — розповідь харків’янки

Свою історію вона розповіла програмі Ранок у Великому Місті. Зараз Дарія живе у містечку Ноксвілл, штат Тенессі. В Україні працювала SMM-спеціалісткою, нині тимчасово не працює.

Жінка тікала в Америку, бо тут живе її мама. Ноксвілл закохав її в себе — місто красиве, архітектура прекрасна, тут люблять тварин, особливо собак. Про Україну часто нагадують сирени — швидких, поліції чи пожежників.

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З часом Дарія почала помічати й мінуси: безхатьки на вулицях, несмачна їжа. А також — усюди потрібне власне авто. Щоб прогулятися парком чи містом, необхідна машина.

Парків, як у Харкові, у невеличких містах немає. Це не розвинуто тут, — розповідає жінка.

З плюсів Америки Дарія виділяє ставлення до людей. Тут не бояться мати неформальний вигляд, бо саме поняття формату дуже розмите.

Америка стереотипно вважається країною нездорової їжі та зайвої ваги. Але тут дуже люблять спорт, ходять у спортзали навіть пенсіонери, розповідає Дарія.

Їжа відрізняється від української, вона часто несмачна. Американці люблять готову заморожену їжу. Ходять у магазин раз на тиждень. Закуповуються масштабно.

Багато американців підтримують українців. Діляться співпереживаннями. Дарія чекає, коли закінчиться війна та сумує за рідними та друзями.

Раніше ми розповідали, як живуть українські біженці в Амстердамі.

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