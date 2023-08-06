Подорожі та натхнення

Як живуть українці у США? Розповідь харків’янки про побут, людей та популярні стереотипи

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 06 Серпня 2023, 17:00
Як живуть українські біженці у США — розповідь харків'янки
Фото: Unsplash

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