Они существуют: какие провайдеры работают без света

Критическая инфраструктура Украины довольно сильно пострадала от ракетных ударов России. Теперь множество людей мирятся с перебоями электроэнергии, интернета и мобильной связи.

Для того, чтобы спокойно работать, учится и сидеть в интернете, нужно подключиться к провайдеру, который работает без подачи электроэнергии.

Какие провайдеры работают без света — читай в нашем материале.

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В первую очередь, нужно понимать, что перегружать сеть тогда, когда нет электроэнергии, нельзя. Лучше в такое время следовать инструкции:

Пользуйся мобильным интернетом экономно. Не загружай фильмы, лучше не смотреть видеофайлы и т.д. Отключи в параметрах мобильного автоматическую загрузку видео и фото в мессенджерах.

Если хочешь связаться с кем-то, лучше напиши смс. Видеозвонки и телефонные разговоры тоже перегружают сеть.

Какие провайдеры работают без света и почему возникают проблемы со связью

Причин тому, что мобильный интернет не ловит или работает очень плохо, может быть много. Вот основные из них:

сеть перегружается из-за повышения трафика;

разряжаются аккумуляторные батареи (резервные) на базовых станциях.

Что делать, если нет света, но нужно быть на связи:

купи мощный пауэрбанк, а после этого подумай о том, чтобы приобрести источники бесперебойного питания;

если ты используешь мобильный интернет, стоит задуматься и о покупке внешней антенны и мобильного 4G-роутера;

если у твоего провайдера есть технология xPON, а в квартире — оптический кабель, то установи батарею (аккумуляторную) или блок бесперебойного питания (специальный, для оптического приемника и роутера).

Какие провайдеры работают без электроэнергии

Пока что в Украине без электроэнергии работают такие провайдеры:

ADSL ( Укртелеком);

спутниковый интернет (Датагруп);

и Starlink.

Также в Киеве есть еще два провайдера, работающих без электроэнергии. Это:

Однако это не все поставщики интернета, работающие, когда нет электроэнергии. Подробную информацию о том, может ли работать интернет без света — узнавай у своего провайдера.

Ранее мы рассказывали, как усилить сигнал мобильной связи в домашних условиях.

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