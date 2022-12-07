Они существуют: какие провайдеры работают без света

Критическая инфраструктура Украины довольно сильно пострадала от ракетных ударов России. Теперь множество людей мирятся с перебоями электроэнергии, интернета и мобильной связи.
Для того, чтобы спокойно работать, учится и сидеть в интернете, нужно подключиться к провайдеру, который работает без подачи электроэнергии.
Какие провайдеры работают без света — читай в нашем материале.
В первую очередь, нужно понимать, что перегружать сеть тогда, когда нет электроэнергии, нельзя. Лучше в такое время следовать инструкции:
Причин тому, что мобильный интернет не ловит или работает очень плохо, может быть много. Вот основные из них:
Пока что в Украине без электроэнергии работают такие провайдеры:
Также в Киеве есть еще два провайдера, работающих без электроэнергии. Это:
Однако это не все поставщики интернета, работающие, когда нет электроэнергии. Подробную информацию о том, может ли работать интернет без света — узнавай у своего провайдера.
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