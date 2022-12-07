Вони існують: які провайдери працюють без світла

Критична інфраструктура України дуже постраждала від ракетних ударів Росії. Тепер багато людей миряться з перебоями електроенергії, інтернету та мобільного зв’язку.
Для того, щоб спокійно працювати, навчатися та сидіти в інтернеті, потрібно підключитися до провайдера, який працює без подачі електроенергії.
Які провайдери працюють без світла — читай у нашому матеріалі.
Насамперед потрібно розуміти, що перевантажувати мережу тоді, коли немає електроенергії, не можна. Краще в такий час слідувати інструкції:
Причин того, що мобільний інтернет не ловить або працює дуже погано, може бути багато. Ось основні з них:
Поки що в Україні без електроенергії працюють такі провайдери:
Також у Києві є ще два провайдери, які працюють без електроенергії. Це:
Однак це не всі постачальники інтернету, які працюють, коли немає електроенергії. Детальну інформацію про те, чи може працювати інтернет без світла — дізнавайся у свого провайдера.
Раніше ми розповідали, як посилити сигнал мобільного зв’язку в домашніх умовах.
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