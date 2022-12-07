Вони існують: які провайдери працюють без світла

Критична інфраструктура України дуже постраждала від ракетних ударів Росії. Тепер багато людей миряться з перебоями електроенергії, інтернету та мобільного зв’язку.

Для того, щоб спокійно працювати, навчатися та сидіти в інтернеті, потрібно підключитися до провайдера, який працює без подачі електроенергії.

Які провайдери працюють без світла — читай у нашому матеріалі.

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Насамперед потрібно розуміти, що перевантажувати мережу тоді, коли немає електроенергії, не можна. Краще в такий час слідувати інструкції:

Користуйся мобільним інтернетом ощадливо. Не завантажуй фільми, краще не дивись відеофайли тощо. Відключи у параметрах мобільного автоматичне завантаження відео та фото у месенджерах.

Якщо хочеш зв’язатися з кимось, краще напиши смс. Відеодзвінки та телефонні розмови теж перевантажують мережу.

Які провайдери працюють без світла і чому виникають проблеми зі зв’язком

Причин того, що мобільний інтернет не ловить або працює дуже погано, може бути багато. Ось основні з них:

мережа перевантажується через підвищення трафіку;

розряджаються акумуляторні батареї (резервні) на базових станціях.

Що робити, якщо немає світла, але треба бути на зв’язку:

купи потужний павербанк, а потім подумай про те, щоб придбати джерела безперебійного живлення;

якщо ти використовуєш мобільний інтернет, необхідно замислитись про покупку зовнішньої антени та мобільного 4G-роутера;

якщо у твого провайдера є технологія xPON, а в квартирі оптичний кабель, то встанови батарею (акумуляторну) або блок безперебійного живлення (спеціальний, для оптичного приймача та роутера).

Які провайдери працюють без електроенергії

Поки що в Україні без електроенергії працюють такі провайдери:

ADSL (Укртелеком);

супутниковий інтернет (Датагруп);

та Starlink.

Також у Києві є ще два провайдери, які працюють без електроенергії. Це:

Однак це не всі постачальники інтернету, які працюють, коли немає електроенергії. Детальну інформацію про те, чи може працювати інтернет без світла — дізнавайся у свого провайдера.

Раніше ми розповідали, як посилити сигнал мобільного зв’язку в домашніх умовах.

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