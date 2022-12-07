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Вони існують: які провайдери працюють без світла

Анна Голішевська, редакторка сайту 07 Грудня 2022, 19:18
Інтернет без світла
Фото: Unsplash

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