Лечат чаем и не признают таблеток! Чем украинцев удивил Китай

Каждая страна уникальна. Но как параллельные миры для нас являются страны Востока, особенно Китай.

Их традиции и обычаи часто удивляют, любовь к чаю — завораживает, а медицина действительно спасает.

Какой Китай на самом деле? Об этом знает героиня Ранку у великому місті: обычная украинка Лина Кречун, которая в результате войны оказалась в тысяче километров от родного дома, но приняла и даже полюбила эту удивительную страну.

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Лина переехала из родной Богдановки Кировоградской области в китайский город Гуанчжоу. В Украине она изучала китайский, а в новой стране пока не работает, снимает TikTok.

Девушка знала, что рано или поздно она окажется в Китае. Её муж отсюда родом, но вся родня самой Лины осталась в Украине.

Сейчас она уже год живет в Китае, но признается: до сих пор не может привыкнуть к такой красоте вокруг. Гуанчжоу — это современный и красивый город.

Но наибольшее удивление Лины — это китайская медицина. Ведь здесь фактически все то, что в Украине называется традиционным лечением, китайцы называют нетрадиционным!

— Антибиотики, противовирусное, капельницы — все это в Китае считается нетрадиционным лечением. Вместо этого рутина каждого китайца здесь и является медициной: все эти супы с корешками, душистые чаи и прочее.

Таким образом, они употребляют такое “лекарство” не тогда, когда уже заболевают, а для профилактики болезней.

Лина признается, что и сама успела испытать это лечение: действительно, помогло!

Кстати, лечебные чаи здесь продают всюду в стеклянных банках. Их существует очень много разновидностей, есть даже праздничные: китайцы любят дарить друг другу упаковку чая.

В супермаркетах можно увидеть как привычные для нас продукты, так и типично китайские. Например, здесь продают разные корешки, обладающие целебными свойствами. Но вместе с тем украинка и здесь готовит украинские борщ и голубцы. Признается, что семья её мужа очень любит нашу кухню.

И хотя девушка готовилась к переезду в Китай к своему мужу — учила язык, традиции и обычаи, она не была готова ехать так быстро из-за войны в родной стране. Ежедневно скучает по дому, друзьям и родным и мечтает как можно быстрее всех их обнять.

А как наши переселенцы живут в Италии, мы писали в нашем другом материале.

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