Лікують чаєм та не визнають пігулок! Чим українців здивував Китай

Кожна країна — унікальна. Та наче паралельними світами для нас є країни Сходу, особливо Китай.
Їхні традиції та звичаї часто дивують, любов до чаю — заворожує, а медицина й справді рятує.
Який Китай насправді? Про це знає героїня Ранку у великому місті: звичайна українка Ліна Кречун, яка через війну опинилася за тисячі кілометрів від рідного дому, але прийняла та навіть полюбила цю дивовижну країну.
Ліна переїхала з рідної Богданівки на Кіровоградщині до китайського міста Гуанчжоу. В Україні вона вивчала китайську мову, а в новій країні поки не працює, знімає TikTok.
Дівчина знала, що рано чи пізно вона опиниться у Китаї. Її чоловік звідси родом, але вся рідня самої Ліни залишилася в Україні.
Нині вона вже рік живе у Китаї, але зізнається: й досі не може звикнути до такої краси навколо. Гуанчжоу — це сучасне та красиве місто.
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Та найбільше здивування для Ліни — це китайська медицина. Адже тут фактично все те, що в Україні є традиційним лікуванням, китайці називають нетрадиційним!
— Антибіотики, противірусне, крапельниці — все це в Китаї вважається нетрадиційним лікуванням. Натомість рутина кожного китайця тут і є медициною: всі ці супи з корінцями, запашні чаї та інше.
Таким чином, вони вживають такі “ліки” не тоді, коли вже захворіють, а задля профілактики хвороб.
Таким чином, вони вживають такі “ліки” не тоді, коли вже захворіють, а задля профілактики хвороб.
Ліна зізнається, що й сама встигла випробувати таке лікування: і справді, допомогло!
До речі, такі лікувальні чаї тут продають усюди у скляних банках. Їх існує дуже багато різновидів, є навіть святкові: китайці люблять дарувати один одному пакування чаю.
У супермаркетах можна побачити як звичні для нас продукти, так і типово китайські. Наприклад, тут продають різні корінці, які мають цілющі властивості. Та разом з тим, українка й тут готує українські борщ та голубці. Зізнається, що родина її чоловіка дуже полюбляє нашу кухню.
І хоч дівчина готувалася до переїзду в Китай до свого чоловіка — вчила мову, традиції та звичаї, вона не була готова їхати так швидко через війну в рідній країні. Щодня сумує за домом, друзями та рідними і мріє якнайшвидше всіх їх обійняти.
А як наші переселенці живуть в Італії, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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