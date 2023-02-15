Кто может выехать за границу: законные основания для пересечения 2023

В Украине продолжается общая мобилизация 2023. Во время нее ряды ВСУ пополняются новыми военными. Также в период военного положения действует запрет на выезд для некоторых категорий лиц. Кто может выехать за границу на законных основаниях 2023 — читай в материале.

Кто может выехать за границу: полный перечень

Юрист Владислава Лев отмечает, что сейчас в интернете ведется очень много дискуссий на тему разрешения и запрета пересечения границы мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 60 лет. Однако сейчас мы говорим исключительно о законных основаниях такого пересечения. Итак, пересекать границу можно:

Лицам, признанным установленным порядком непригодными к военной службе по состоянию здоровья с исключением из военного учета. Мужчинам, постоянно проживающим за границей (с постоянным местожительством там). Они могут выезжать при наличии соответствующих отметок в паспортном документе. Студенты профессионального высшего и высшего образования за рубежом. Лица с инвалидностью и лица, сопровождающие родственников для лечения. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут выехать за границу, если они сопровождают жен и детей с инвалидностью I или II группы, а также детей, тяжелобольных перинатальными поражениями и другими заболеваниями, при наличии подтверждающего заключения врачебно-консультативной комиссии. Родители-одиночки. Водители, перевозящие медицинские грузы, грузы гуманитарной помощи, волонтеры. Разрешен выезд водителей компаний, имеющих лицензию на международные перевозки грузов. Информация о таких водителях должна быть занесена в информационную систему Укртрансбезопасности. Также пересекать границу могут водители-волонтеры, перевозящие грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь, работники железнодорожного транспорта. Мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет. Мужчины с инвалидностью I–III группы. Мужчины с инвалидностью могут пересекать границу при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи. Спортсмены и деятели культуры. Разрешается выезд спортсменам, тренерам и специалистам по подготовке к участию в официальных соревнованиях и тренировочных сборах. Для этого нужно получить решение Министерства спорта относительно включения в состав участников соревнований и другие. Деятели культуры могут ехать за границу с целью благотворительного сбора средств или представления Украины на международной арене. Чтобы получить разрешение на выезд, необходимо получить запрос от желающего уехать и приглашения от организаторов мероприятия. На основании этого Министерство культуры дает разрешение на выезд. Моряки. Могут пересечь границу мужчины, работающие на морских судах, судах внутреннего плавания или проходящие практическую подготовку на суднах. Чтобы уехать за границу, они должны показать трудовой договор, письмо судовладельца или оператора о намерении заключить контракт. Раненые военнослужащие и военнослужащие, которые проходят военную подготовку за границей. Военнослужащие могут выезжать за границу на лечение или реабилитацию. Но для этого нужно соответствующее направление на лечение за границу и письмо от Минздрава о том, что заграничное учреждение здравоохранения принимает их на лечение. Все женщины, кроме военнообязанных.

Об основаниях, сроках и документах, подтверждающих уважительность причин выезда, следует читать в постановлении КМУ от 27.01.1995 № 57 Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

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Также недавно был внесен запрет на выезд непригодных к службе чиновников. Об этом говорит адвокат Джамал Стаценко со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.

Запрет на выезд за границу чиновников действует как для мужчин, так и женщин.

Исключениями для пересечения границы этими лицами являются:

выезд женщин или родителей-одиночек для встречи с детьми, находящимися за границей;

выезд за границу на лечение;

выезд из отдельного решения главы Госпогранслужбы в случае смерти членов семьи за границей.

Выезд студентов за границу в военное время, а точнее проблемы с пересечением границы, наделали много шума в украинском обществе и создали ряд недоразумений.

Читай, кто из студентов мужского пола все же имеет право покинуть Украину.

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