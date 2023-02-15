Кто может выехать за границу: законные основания для пересечения 2023

В Украине продолжается общая мобилизация 2023. Во время нее ряды ВСУ пополняются новыми военными. Также в период военного положения действует запрет на выезд для некоторых категорий лиц. Кто может выехать за границу на законных основаниях 2023 — читай в материале.
Юрист Владислава Лев отмечает, что сейчас в интернете ведется очень много дискуссий на тему разрешения и запрета пересечения границы мужчинами и женщинами в возрасте от 18 до 60 лет. Однако сейчас мы говорим исключительно о законных основаниях такого пересечения. Итак, пересекать границу можно:
Об основаниях, сроках и документах, подтверждающих уважительность причин выезда, следует читать в постановлении КМУ от 27.01.1995 № 57 Правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
Также недавно был внесен запрет на выезд непригодных к службе чиновников. Об этом говорит адвокат Джамал Стаценко со ссылкой на представителя ГПСУ Андрея Демченко.
Запрет на выезд за границу чиновников действует как для мужчин, так и женщин.
Выезд студентов за границу в военное время, а точнее проблемы с пересечением границы, наделали много шума в украинском обществе и создали ряд недоразумений.
Читай, кто из студентов мужского пола все же имеет право покинуть Украину.
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