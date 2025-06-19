Гамаки, тропическая ферма или урбан-парк? Лучшие локации на ВДНХ этим летом

ВДНХ — излюбленное место отдыха киевлян, сочетающее гармонию природы и насыщенность столичной жизни. Здесь найдется развлечение для каждого: и в бассейне поплавать, и на гамаках полежать, и бабочек увидеть, и многое другое.

А какие локации лучше посетить на ВДНХ этим летом и хорошо развлечься? Собрали лучшие варианты для детей и взрослых.

Лучшие места на ВДНХ для детей

Шуміленд

Это новый парк, в котором собрали несколько достопримечательностей одновременно:

динопарк с движущимися и рычащими доисторическими великанами;

парк детских топиарных фигур Диволіс;

зеркальный лабиринт;

карусель.

Также есть детская площадка и даже собственное кафе.

Детская смартплощадка ЛЄМУРАШНИК

Это образовательное пространство в виде сети домиков на деревьях. Переходы на локации полностью защищены, так что родителям не придется переживать за детей.

Здесь весело и безопасно, дети могут провести время с аниматорами, пока родители пьют кофе и отдыхают на других локациях.

Тропическая ферма Планета метеликів

Настоящее королевство живых бабочек в атмосфере настоящих тропиков. Здесь одновременно и познавательно, и красиво. А еще можно сделать много фотографий и подержать бабочек на ладонях.

Парк гойдалок

Детство — это о качелях. И чем их больше, тем лучше. А больше, чем в парке качелей, сложно найти. Это идеальное место для фото и отдыха в тени деревьев.

Локации на ВДНХ для взрослых

Урбан-парк

Если ты поклонник уличных тренировок, скейтбордов, роликов и прочих активностей, тебе сюда. Это идеальное место для спорта и встреч стрит-сообществ.

И самое главное, здесь разрешен скейтинг, брейкинг, ВМХ, стрит-волейбол, паркур и ворк-аут. То есть все то, с чем на других локациях не удается размахнуться по полной.

Глемпинг-отель Namety

Отдых в лесу посреди Киева возможен. Здесь тебя ждут все удобства: гамаки, велосипеды, электросамокаты и даже доставка еды.

Если хочешь провести частичку лета среди пения птиц, но в хороших условиях, скорее ищи локацию на ВДНХ.

Пірс 39

Идеальная зона в разгар жары в формате городского пляжа. Здесь есть два бассейна, лежаки и собственный бар. А малыши могут насладиться отдельным бассейном с аквагоркой.

Сад Гамаків

Все твои мечты об отдыхе и релаксе на гамаке? Тогда тебе сюда. Сад Гамаків — это релакс и свежий воздух подальше от шума Киева.

А если же вечером тебе станет скучно, рядом на Поляне ВДНХ есть возможность послушать диджеев или посмотреть кино под открытым небом.

MIDGARD POOL и Конный клуб

Две локации, которые расположены рядом и предлагают разные виды отдыха: активный и пассивный.

Можешь поплавать, поиграть в волейбол, футбол, падел и теннис. А если надоест, садись на коня и покатайся верхом. Или просто сфотографируйся и насладись временем с благородным животным.

Оранжерея

Это место красоты, природы и вдохновения. Здесь останавливается время, а суету вытесняют ароматы цветов и величие природы. Идеальное место для любителей особых моментов и эстетики.

Планируешь отдых на Днепре? Зря, ведь в Киеве в этом году не будут открывать пляжный сезон у водоемов.

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