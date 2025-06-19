Гамаки, тропическая ферма или урбан-парк? Лучшие локации на ВДНХ этим летом

ВДНХ — излюбленное место отдыха киевлян, сочетающее гармонию природы и насыщенность столичной жизни. Здесь найдется развлечение для каждого: и в бассейне поплавать, и на гамаках полежать, и бабочек увидеть, и многое другое. А какие локации лучше посетить на ВДНХ этим летом и хорошо развлечься? Собрали лучшие варианты для детей и взрослых. Лучшие места на ВДНХ для детей Шуміленд Это новый парк, в котором собрали несколько достопримечательностей одновременно: динопарк с движущимися и рычащими доисторическими великанами; парк детских топиарных фигур Диволіс; зеркальный лабиринт; карусель. Также есть детская площадка и даже собственное кафе. Детская смартплощадка ЛЄМУРАШНИК Это образовательное пространство в виде сети домиков на деревьях. Переходы на локации полностью защищены, так что родителям не придется переживать за детей.Здесь весело и безопасно, дети могут провести время с аниматорами, пока родители пьют кофе и отдыхают на других локациях. Тропическая ферма Планета метеликів Настоящее королевство живых бабочек в атмосфере настоящих тропиков. Здесь одновременно и познавательно, и красиво. А еще можно сделать много фотографий и подержать бабочек на ладонях. Парк гойдалок Детство — это о качелях. И чем их больше, тем лучше. А больше, чем в парке качелей, сложно найти. Это идеальное место для фото и отдыха в тени деревьев. Читать по теме Киев в июне: музыка, фестивали и культурные события на любой вкус Июнь в Киеве предлагает множество событий — от музыкальных премьер до фестивалей и уникальных впечатлений, чтобы каждый нашел что-то для себя. Локации на ВДНХ для взрослых Урбан-парк Если ты поклонник уличных тренировок, скейтбордов, роликов и прочих активностей, тебе сюда. Это идеальное место для спорта и встреч стрит-сообществ. И самое главное, здесь разрешен скейтинг, брейкинг, ВМХ, стрит-волейбол, паркур и ворк-аут. То есть все то, с чем на других локациях не удается размахнуться по полной. Глемпинг-отель Namety Отдых в лесу посреди Киева возможен. Здесь тебя ждут все удобства: гамаки, велосипеды, электросамокаты и даже доставка еды. Если хочешь провести частичку лета среди пения птиц, но в хороших условиях, скорее ищи локацию на ВДНХ. Пірс 39 Идеальная зона в разгар жары в формате городского пляжа. Здесь есть два бассейна, лежаки и собственный бар. А малыши могут насладиться отдельным бассейном с аквагоркой. Сад Гамаків Все твои мечты об отдыхе и релаксе на гамаке? Тогда тебе сюда. Сад Гамаків — это релакс и свежий воздух подальше от шума Киева. А если же вечером тебе станет скучно, рядом на Поляне ВДНХ есть возможность послушать диджеев или посмотреть кино под открытым небом. MIDGARD POOL и Конный клуб Две локации, которые расположены рядом и предлагают разные виды отдыха: активный и пассивный. Можешь поплавать, поиграть в волейбол, футбол, падел и теннис. А если надоест, садись на коня и покатайся верхом. Или просто сфотографируйся и насладись временем с благородным животным. Оранжерея Это место красоты, природы и вдохновения. Здесь останавливается время, а суету вытесняют ароматы цветов и величие природы. Идеальное место для любителей особых моментов и эстетики. Планируешь отдых на Днепре? Зря, ведь в Киеве в этом году не будут открывать пляжный сезон у водоемов. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Отдых, Киев Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter