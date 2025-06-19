Гамаки, тропічна ферма чи урбан-парк? Найкращі локації на ВДНГ цього літа

ВДНГ — улюблене місце відпочинку киян, яке поєднує гармонію природи й насиченість столичного життя. Тут знайдеться розвага для кожного: і в басейні поплавати, і на гамаках полежати, і метеликів побачити, і ще багато іншого. А які локації краще відвідати на ВДНГ цього літа і гарно розважитися? Зібрали найкращі варіанти для дітей та дорослих. Найкращі місця на ВДНГ для дітей Шуміленд Це новий парк, в якому зібрали кілька цікавинок одночасно: динопарк із доісторичними велетнями, що рухаються та гарчать; парк дитячих топіарних фігур Диволіс; дзеркальний лабіринт; карусель. Також є дитячий майданчик і навіть власне кафе. Дитячий смартмайданчик ЛЄМУРАШНИК Це освітній простір у вигляді мережі будиночків на деревах. Переходи на локації повністю захищені, тож батькам не доведеться переживати за дітей.Тут весело й безпечно, діти можуть провести час з аніматорами, поки батьки пʼють каву та відпочивають на інших локаціях. Тропічна ферма Планета метеликів Справжнє королівство живих метеликів в атмосфері справжніх тропіків. Тут одночасно і пізнавально, і гарно. А ще можна зробити багато фотографій і потримати метеликів на долонях. Парк гойдалок Дитинство — це про гойдалки. І чим їх більше, тим краще. А більше, ніж у парку гойдалок, складно знайти. Це ідеальне місце для фото й відпочинку в тіні дерев. Читати на тему Київ у червні: музика, фестивалі та культурні події на будь-який смак Червень у Києві пропонує безліч подій — від музичних прем’єр до фестивалів та унікальних мистецьких вражень, щоб кожен знайшов щось для себе. Локації на ВДНГ для дорослих Урбан-парк Якщо ти фанат вуличних тренувань, скейтбордів, роликів та інших активностей, тобі сюди. Це ідеальне місце для спорту і зустрічей стрит-спільнот. І найголовніше, тут дозволений скейтинг, брейкінг, ВМХ, стрит-волейбол, паркур та воркаут. Тобто все те, з чим на інших локаціях не вдається розмахнутися на повну. Глемпінг-готель Namety Відпочинок у лісі посеред Києва можливий. Тут тебе чекають усі зручності: гамаки, велосипеди, електросамокати й навіть доставлення їжі. Якщо хочеш провести частинку літа серед співу пташок, але у гарних умовах, мерщій шукати локацію на ВДНГ. Пірс 39 Ідеальна зона у розпал спеки у форматі міського пляжу. Тут є два басейни, лежаки та власний бар. А малеча може насолодитися окремим басейном з аквагіркою. Сад Гамаків Всі твої мрії про відпочинок та релакс на гамаку? Тоді тобі сюди. Сад Гамаків — це релакс і свіже повітря подалі від шуму Києва. А якщо ж ввечері тобі стане нудно, поруч на Поляні ВДНГ є можливість послухати диджеїв або подивитися кіно просто неба. MIDGARD POOL та Кінний клуб Дві локації, що розташовані поруч та пропонують різні види відпочинку: активний та пасивний. Можеш поплавати, пограти у волейбол, футбол, падел і теніс. А якщо набридне, сідай на коня і покатайся верхи. Або ж просто сфотографуйся і насолодись часом з благородною твариною. Оранжерея Це місце краси, природи й натхнення. Тут зупиняється час, а метушню витісняють аромати квітів та велич природи. Ідеальне місце для поціновувачів особливих моментів та естетики. Плануєш відпочинок на Дніпрі? Дарма, адже у Києві цього року не відкриватимуть пляжний сезон біля водойм. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Відпочинок, Київ Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter