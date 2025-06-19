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Гамаки, тропічна ферма чи урбан-парк? Найкращі локації на ВДНГ цього літа

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Червня 2025, 20:00
Гамаки, тропічна ферма чи урбан-парк? Найкращі локації на ВДНГ цього літа

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