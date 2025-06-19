Гамаки, тропічна ферма чи урбан-парк? Найкращі локації на ВДНГ цього літа

ВДНГ — улюблене місце відпочинку киян, яке поєднує гармонію природи й насиченість столичного життя. Тут знайдеться розвага для кожного: і в басейні поплавати, і на гамаках полежати, і метеликів побачити, і ще багато іншого.

А які локації краще відвідати на ВДНГ цього літа і гарно розважитися? Зібрали найкращі варіанти для дітей та дорослих.

Найкращі місця на ВДНГ для дітей

Шуміленд

Це новий парк, в якому зібрали кілька цікавинок одночасно:

динопарк із доісторичними велетнями, що рухаються та гарчать;

парк дитячих топіарних фігур Диволіс;

дзеркальний лабіринт;

карусель.

Також є дитячий майданчик і навіть власне кафе.

Дитячий смартмайданчик ЛЄМУРАШНИК

Це освітній простір у вигляді ​​мережі будиночків на деревах. Переходи на локації повністю захищені, тож батькам не доведеться переживати за дітей.

Тут весело й безпечно, діти можуть провести час з аніматорами, поки батьки пʼють каву та відпочивають на інших локаціях.

Тропічна ферма Планета метеликів

Справжнє королівство живих метеликів в атмосфері справжніх тропіків. Тут одночасно і пізнавально, і гарно. А ще можна зробити багато фотографій і потримати метеликів на долонях.

Парк гойдалок

Дитинство — це про гойдалки. І чим їх більше, тим краще. А більше, ніж у парку гойдалок, складно знайти. Це ідеальне місце для фото й відпочинку в тіні дерев.

Локації на ВДНГ для дорослих

Урбан-парк

Якщо ти фанат вуличних тренувань, скейтбордів, роликів та інших активностей, тобі сюди. Це ідеальне місце для спорту і зустрічей стрит-спільнот.

І найголовніше, тут дозволений скейтинг, брейкінг, ВМХ, стрит-волейбол, паркур та воркаут. Тобто все те, з чим на інших локаціях не вдається розмахнутися на повну.

Глемпінг-готель Namety

Відпочинок у лісі посеред Києва можливий. Тут тебе чекають усі зручності: гамаки, велосипеди, електросамокати й навіть доставлення їжі.

Якщо хочеш провести частинку літа серед співу пташок, але у гарних умовах, мерщій шукати локацію на ВДНГ.

Пірс 39

Ідеальна зона у розпал спеки у форматі міського пляжу. Тут є два басейни, лежаки та власний бар. А малеча може насолодитися окремим басейном з аквагіркою.

Сад Гамаків

Всі твої мрії про відпочинок та релакс на гамаку? Тоді тобі сюди. Сад Гамаків — це релакс і свіже повітря подалі від шуму Києва.

А якщо ж ввечері тобі стане нудно, поруч на Поляні ВДНГ є можливість послухати диджеїв або подивитися кіно просто неба.

MIDGARD POOL та Кінний клуб

Дві локації, що розташовані поруч та пропонують різні види відпочинку: активний та пасивний.

Можеш поплавати, пограти у волейбол, футбол, падел і теніс. А якщо набридне, сідай на коня і покатайся верхи. Або ж просто сфотографуйся і насолодись часом з благородною твариною.

Оранжерея

Це місце краси, природи й натхнення. Тут зупиняється час, а метушню витісняють аромати квітів та велич природи. Ідеальне місце для поціновувачів особливих моментів та естетики.

Плануєш відпочинок на Дніпрі? Дарма, адже у Києві цього року не відкриватимуть пляжний сезон біля водойм.

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