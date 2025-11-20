Куда сходить в Киеве в выходные 22-23 ноября: перечень развлечений, которые помогут расслабиться

Приближаются выходные 22-23 ноября, и столица предлагает разные варианты для активного и расслабленного досуга. От культурных мероприятий до семейных развлечений, концертов и гастрономических приключений мы подготовили подборку актуальных событий, которые помогут провести время с интересом и увлечением.

Куда сходить в Киеве на выходных 22-23 ноября: городские прогулки и праздничная атмосфера

Андреевский спуск и Пейзажная аллея превратятся в настоящее арт-пространство с более чем 50 павильонами и сувенирными точками. Здесь можно увидеть инсталляцию Киевские коты и обновленные артскульптуры. Часы работы: 10:00–18:00. Вход свободный.

На Контрактовой площади с 22 числа последнего месяца осени стартуют рождественские инсталляции со световым минишоу в 17:00 (повторяется каждый час до 21:00). Это идеальное место для вечерней прогулки тоже бесплатно.

Куда можно сходить в Киеве на выходных: семейные развлечения и мастер-классы

В Музее науки на ВДНХ пройдут интерактивные лекции по световой физике 22-23 ноября в 12:00 и 15:00. Стоимость: 250 грн для взрослых, 200 — для детей.

23 числа в 11:00-13:00 в студии Happy Art (ул. Нижний Вал, 37) пройдет мастер-класс по изготовлению новогодних украшений. Цена: 300 гривен за участника, материалы включены.

Из официального дайджеста Департамента культуры КГГА: 22 ноября состоится практика коллажа Пространство свободы ко Дню Достоинства и Свободы, мастер-класс по коллажу в рамках Фестиваля CUTOUT 2025, экскурсии по выставкам “Александр Мурашко. Киевские вибрации” и “ВИЧ-НА-ВИЧ с Иваном Айвазовским”. 23 числа — исторические упражнения в Доме Грушевских и кураторская экскурсия по выставке “Африка: директ”.

Куда сходить в Киеве в выходные 22-23 ноября: концерты и культурные события

22 ноября в 20:00 в Caribbean Club пройдет джазовый вечер Golden Jazz Hits. Билеты по цене 350-550 гривен.

23 числа в 19.00 в Центре Довженко можно будет сходить на симфонический концерт оркестра Kyiv Classic с программой Музыка кино. Билеты: 300-700 грн.

Также 22 и 23 ноября пройдут несколько театральных представлений:

“Танго втрьох? На Монмартрі”.

“Камінний господар”.

“Маруся Чурай”.

Концерт-лекція “Композитор Мікалоюс Чюрльоніс і його доба”.

“Солом’яний бичок”.

“Одеса. Шалене кохання”.

Концерт Національної філармонії України.

Куда на выходных сходить в Киеве 22-23 ноября: музеи

В Художественном Арсенале (ул. Лаврская, 10-12) проходит выставка Современный Киев в фотографии с количеством фотографий более 100 работ. Выставка продлится до 30 числа в течение 11:00-19:00 часов со стоимостью билета 150 грн.

Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2) предлагает обновленную экспозицию Артефакты Украины с 10.00 до 18.00 со стоимостью билета 100 грн.

Раньше мы писали, куда лучше поехать в Европу в ноябре — читай в материале, какие места точно следует посетить.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!