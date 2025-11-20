Куди сходити в Києві на вихідних 22-23 листопада: перелік розваг, які допоможуть розслабитись

Наближаються вихідні 22-23 листопада, і столиця пропонує різноманітні варіанти для активного та розслабленого дозвілля. Від культурних заходів до сімейних розваг, концертів і гастрономічних пригод — ми підготували підбірку актуальних подій, які допоможуть провести час із цікавістю та захопленням.
Куди сходити в Києві на вихідних 22-23 листопада: міські прогулянки та святкова атмосфера
Андріївський узвіз і Пейзажна алея перетворяться на справжній арт-простір з понад 50 павільйонами та сувенірними точками. Тут можна побачити інсталяцію Київські коти та оновлені артскульптури. Години роботи: 10:00–18:00. Вхід вільний.
На Контрактовій площі з 22 числа останнього місяця осені стартують різдвяні інсталяції з світловим мінішоу о 17:00 (повторюється щогодини до 21:00). Це ідеальне місце для вечірньої прогулянки, теж безкоштовно.
Куди можна сходити в Києві на вихідних: сімейні розваги та майстер-класи
У Музеї науки на ВДНГ відбудуться інтерактивні лекції зі світлової фізики 22-23 листопада о 12:00 та 15:00. Вартість: 250 грн для дорослих, 200 — для дітей.
23 числа о 11:00-13:00 у студії Happy Art (вул. Нижній Вал, 37) пройде майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас. Ціна: 300 гривень за учасника, матеріали включено.
З офіційного дайджесту Департаменту культури КМДА: 22 листопада відбудеться практика колажу Простір свободи до Дня Гідності та Свободи, майстер-клас з колажу в межах Фестивалю CUTOUT 2025, екскурсії виставками Олександр Мурашко. Київські вібрації та ВІЧ-НА-ВІЧ з Іваном Айвазовським. 23 числа — історичні вправи в Домі Грушевських і кураторська екскурсія виставкою Африка: директ.
Куди сходити в Києві на вихідних 22-23 листопада: концерти та культурні події
22 листопада о 20:00 в Caribbean Club проходитиме джазовий вечір Golden Jazz Hits. Квитки ціною 350-550 гривень.
23 числа о 19:00 в Центрі Довженка можна буде сходити на симфонічний концерт оркестру Kyiv Classic з програмою Музика кіно. Квитки: 300-700 грн.
Також 22 та 23 листопада відбудуться кілька театральних вистав:
- Танго втрьох? На Монмартрі.
- Камінний господар.
- Маруся Чурай.
- Концерт-лекція Композитор Мікалоюс Чюрльоніс і його доба.
- Солом’яний бичок.
- Одеса. Шалене кохання.
- Концерт Національної філармонії України.
Куди на вихідних сходити в Києві 22-23 листопада: музеї
У Мистецькому Арсеналі (вул. Лаврська, 10-12) триває виставка Сучасний Київ у фотографії з кількістю фотографій понад 100 робіт. Виставка триватиме до 30 числа, протягом 11:00-19:00 годин з вартістю квитка 150 грн.
Національний музей історії України (вул. Володимирська, 2) пропонує оновлену експозицію Артефакти України з 10:00 до 18:00 з вартістю квитка 100 грн.
