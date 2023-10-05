В Киеве пройдет международное шоу визуальных технологий Uart Media Fest

Торгово-развлекательный центр Gulliver открывает международный медиа-арт фестиваль. Произведения талантливых дизайнеров покажут на крупнейших фасадных экранах Европы, объединяющих в одно грандиозное медиа-шоу UArt Media Fest 21 октября.

В рамках мероприятия запланирован сбор средств, которые будут переведены через фандрейзинговую платформу UNITED24 на направление Образование и наука. Участники фестиваля смогут совершить пожертвования, а также принять участие в звездном аукционе 21 октября или приобрести лимитированный мерч.

Участие в фестивале проходит на конкурсной основе по двум направлениям. В частности, tech-heavy media-art — контент от топовых production-групп и студий, а также digital & cryptoart — работы от представителей цифровой и криптоталантливой молодежи, преимущественно отдельные художники. Победители, которых определят именитые представители индустрии, получат гранты на дальнейшее развитие своих проектов.

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Креативные студии или отдельные дизайнеры могут подавать свои готовые видеоработы или создать контент специально под фестиваль. Тема пилотного фестиваля — свет в каждом. Детальнее об участии и условиях по ссылке.

Наша главная цель — наполнить вас светлыми и искренними эмоциями, несмотря на сложные условия, в которых мы оказались.

Мы стремимся поддержать украинскую культуру и искусство в такие сложные времена, и приобщить к этому событию международное креативное сообщество, чтобы показать всему миру, что, несмотря ни на что, Украина — ведущая инновационная страна, где творится светлое будущее, — комментирует директор по маркетингу ТРЦ Екатерина Жураковская.

Организационным и исполнительным партнером UArt Media Fest стала международная компания MEET FUTURE, эксперт и трендсеттер в инновационных технологиях и мероприятиях.

Фестиваль станет частью празднования Дня рождения ТРЦ Gulliver, которому в октябре исполняется десять лет. В рамках мероприятия в ТРЦ соединится традиционное искусство и digital-инсталляция будущего.

Будет развлекать гостей робот-диджей YuMI, который будет играть любимые треки в центральном атриуме. На этажах будут размещены интерактивные зоны, с которыми можно взаимодействовать в реальном времени. Также в программе большой концерт с участием десяти известных исполнителей.

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