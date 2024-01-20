Не забывай об этикете юмора! На какие темы не стоит шутить в разных странах мира

Чувство юмора — вещь ценная и свойственная не каждому. Однако иногда, на чей-то взгляд, остроумные шутки могут испортить кому-то настроение, задеть неприятную тему или вообще быть такими, над которыми шутить не принято. Над чем нельзя шутить в разных странах мира — читай дальше.

Над чем нельзя шутить в разных странах мира

Консультантка по кросс-культурному взаимодействию Марина Стародубская рассказала для УП. Жизнь о том, каких тем для шуток лучше избегать в разных странах.

То, что будет остроумным и смешным, определяют общественные нормы стран. Потому как пример специалист приводит — балканские шутки об умерших и смерть будут неприемлемыми в Саудовской Аравии или Марокко. А шутки о бестолковой власти, свойственные украинцам, не воспримут в Малайзии или Мексике.

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Если ты много путешествуешь или у тебя есть друзья-иностранцы, лучше разбираться в табуированных темах для шуток, чтобы однажды не выглядеть невоспитанным(-ой) или даже аморальным(-ой).

В Китае вполне нормально говорить людям, что они поправились после отпуска — это проявление заботы. В Аргентине не следует шутить о внешнем виде, это разрешено только местным людям.

Например, в Эстонии, Великобритании, Канаде или США достаточно широкий диапазон критики и более свободный юмор. В странах Азии, Африки и Южной Америки, некоторых странах Европы ситуация более серьезная:

В культурах коллективистических юмор и шутки выполняют совершенно иную функцию, ведь общественная иерархия, статус и сохранение “лица” (или “реноме”) там очень важны, — объясняет Марина Стародубская.

А вот в Дании, Франции или Нидерландах нормой есть юмористические дуэли на вечеринках или встречах с друзьями. В них надо участвовать! В странах со многими менталитетными нормами, где есть строгие правила и ограничения, иностранцам лучше не шутить на политические, религиозные темы, о смерти, пожилых людей и т.д.

Агрессивные формы юмора (с сарказмом, острой критикой, травматическими ирониями) будут нормальными в Украине, Венгрии, Румынии, Польше, Болгарии, Сербии, Хорватии. Самоуничижительный юмор популярен в Китае, Японии, Вьетнаме, Гонконге, США, Австралии, Бельгии и Испании.

Дания, Финляндия и Эстония широко известны менталитетным тяготением к самовысмеиванию — в основном из-за сложных климатических условий, которые требовали серьезных усилий, чтобы выжить, так что оставалось только смеяться.

Афилиативный (безобидный и мягкий) юмор используй в Латинской Америке, Португалии. А самоподдерживающий юмор понадобится в США, Канаде, Венгрии, Сербии, Украине, Германии, Мексике, Бразилии, Индонезии, Кении, Казахстане.

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