Для богатого урожая и на следующие годы: как правильно обрезать абрикос летом

Обрезку абрикоса следует проводить трижды в год — весной, летом и осенью. Дерево не может самостоятельно избавляться от завязей, поэтому такое частое обрезание необходимо. Чтобы не навредить дереву, читай в материале, как делается обрезка абрикоса летом.

Обрезка абрикоса летом: когда и как правильно обрезать

Обрезка помогает сформировать крону дерева, а также облегчить процесс созревания абрикосов. Каждое обрезание омолаживает дерево и способствует большим и вкусным плодам.

Летом обрезать абрикос следует обрезать в июне — июле, чтобы оно успело восстановить силы до осени. Такую процедуру делают раз в три года. Обрезку осенью и весной проводят ежегодно.

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Обрезать следует утром или поздним вечером, чтобы после этого сразу полить дерево. Обрезать следует:

Однолетние побеги длиннее 30 см. Укоротить их нужно на 15 см.

Маленькие и хилые ветки обрезай на треть.

Обрезай побеги, растущие внутрь кроны, которые переплетаются.

Укорачивай побеги, растущие в густосплетенных местах.

Срежь больные ветки.

После обрезки веток следует обработать места срезов. Для дезинфекции и заживления используй 1% раствор медного купороса.

Чем обрезать абрикос летом

Для обрезки абрикоса летом подойдут: секатор, окулирующий нож. Толстые ветки можно спиливать садовой пилой или бензопилой.

После обрезки дерево следует полить, через день можно вносить минеральные или органические удобрения. В следующем году цветение абрикоса может сместиться на 1-2 недели.

Летняя обрезка деревьев нуждается во внимательном поливе, поэтому каждый день поливай абрикос утром или поздно вечером.

Лучше всего проводить несколько маленьких обрезок, чем одну масштабную, так дерево будет легче переносить манипуляции и быстрее восстановится.

Раньше мы рассказывали, почему чернеют абрикосы и как спасти их.

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