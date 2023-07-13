Для багатого врожаю і на наступні роки: як правильно обрізувати абрикос влітку

Обрізування абрикоса слід робити тричі на рік — навесні, влітку та восени. Дерево не може самостійно позбуватися зав’язей, тому така часта обрізка необхідна. Щоб не нашкодити дереву, читай у матеріалі, як проводиться обрізка абрикоса влітку.

Обрізка абрикоса влітку: коли і як правильно обрізати

Обрізування допомагає сформувати крону дерева, а також полегшити процес достигання абрикосів. Кожна обрізка омолоджує дерево та сприяє великим та смачним плодам.

Улітку обрізувати абрикос слід обрізати в червні — липні, щоб воно встигло відновити сили до осені. Таку процедуру роблять раз на три роки. Обрізування восени та навесні проводять щороку.

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Обрізати слід вранці або пізно ввечері, щоб після цього відразу полити дерево. Обрізувати слід:

Однорічні пагони, довші за 30 см. Вкоротити їх слід на 15 см.

Маленькі та кволі гілки обрізуй на третину.

Обрізуй пагони, що ростуть всередину крони, переплітаються.

Вкорочуй пагони, що ростуть у густосплетених місцях.

Зріж хворі гілки.

Після обрізування гілок слід обробити місця зрізів. Для дезінфекції та заживлення використай 1% розчин мідного купоросу.

Чим обрізувати абрикос влітку

Для обрізки абрикоса влітку підійдуть: секатор, окулірувальний ніж. Товсті гілки можна спилювати садовою пилкою або бензопилою.

Після обрізування дерево слід полити, за день можна вносити мінеральні чи органічні добрива. Наступного року цвітіння абрикоса може зміститися на 1-2 тижні.

Літнє обрізування дерев потребує уважного поливу, тому щодня поливай абрикос вранці чи пізно ввечері. Найкраще проводити кілька малих обрізувань, ніж одне масштабне, так дерево легше переноситиме маніпуляції та швидше відновиться.

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