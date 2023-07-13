Для багатого врожаю і на наступні роки: як правильно обрізувати абрикос влітку

Обрізування абрикоса слід робити тричі на рік — навесні, влітку та восени. Дерево не може самостійно позбуватися зав’язей, тому така часта обрізка необхідна. Щоб не нашкодити дереву, читай у матеріалі, як проводиться обрізка абрикоса влітку.
Обрізування допомагає сформувати крону дерева, а також полегшити процес достигання абрикосів. Кожна обрізка омолоджує дерево та сприяє великим та смачним плодам.
Улітку обрізувати абрикос слід обрізати в червні — липні, щоб воно встигло відновити сили до осені. Таку процедуру роблять раз на три роки. Обрізування восени та навесні проводять щороку.
Обрізати слід вранці або пізно ввечері, щоб після цього відразу полити дерево. Обрізувати слід:
Після обрізування гілок слід обробити місця зрізів. Для дезінфекції та заживлення використай 1% розчин мідного купоросу.
Для обрізки абрикоса влітку підійдуть: секатор, окулірувальний ніж. Товсті гілки можна спилювати садовою пилкою або бензопилою.
Після обрізування дерево слід полити, за день можна вносити мінеральні чи органічні добрива. Наступного року цвітіння абрикоса може зміститися на 1-2 тижні.
Фото: Unsplash
Літнє обрізування дерев потребує уважного поливу, тому щодня поливай абрикос вранці чи пізно ввечері. Найкраще проводити кілька малих обрізувань, ніж одне масштабне, так дерево легше переноситиме маніпуляції та швидше відновиться.
Раніше ми розповідали, чому чорніють абрикоси та як їх врятувати.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!