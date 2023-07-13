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Для багатого врожаю і на наступні роки: як правильно обрізувати абрикос влітку

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 13 Липня 2023, 18:30
Обрізка абрикоса влітку: коли і як правильно обрізати
Фото: Unsplash

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