Как китайцы называют свою страну, и почему Поднебесная одно из названий

Китай — одна из древнейших цивилизаций в истории человечества, и она постоянно вызывает интерес своей колоритностью. У этой страны еще одно название — Поднебесная, которая довольно часто встречается в медиа.

Почему Китай называют Поднебесной

Первое упоминание о Поднебесной возникло еще в период 1600–1046 гг. до нашей эры, во времена правления империи Шань. И уже в следующую эпоху, а именно Чжоу, это название закрепилось за этой страной.

Дело в том, что китайцы того времени считали небо божеством, куда отправлялись духи их предков после смерти, а вход в это священное место находился именно над Китаем — так и возникло название Поднебесная.

Важно отметить, что китайцы считали всю находившуюся под небом землю Поднебесной. Дело в том, что давние жители территории современного Китая считали весь мир одним большим прямоугольником, где их страна находилась в его центре. Из-за чего фактически Поднебесной они называли весь мир, а не только Китай.

Как китайцы называют свою страну

Все мы привыкли к названию Китайская народная республика, или China по-английски, но китайцы называют свою страну совсем иначе. Если говорим о понятии Поднебесная, то для этого в китайском языке используются два иероглифа 天下 — первый, Тянь, означает небо, а второй, Ся — подножие или низ чего.

Но сами китайцы не очень часто используют это понятие для обозначения собственного государства — довольно часто можно встретить термин, означающий в переводе Срединная земля, а именно Чжун Го. Это название берет начало еще от правления династии Чжоу.

Также у Китая есть второе, неформальное название собственного государства — Хуася. В этом слове зашифровано два других: Хуа, который переводится как пышный и замечательный, и Ся — название династии, правившей примерно 2000 лет до нашей эры.

А уже Китай или КНР нам всем известно из-за европейских купцов, которые привезли оттуда это название к нам, и именно это название в большинстве стран закрепилось как настоящее имя государства.

