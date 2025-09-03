Як китайці називають свою країну, і чому Піднебесна одна з назв

Китай — одна з найдавніших цивілізацій в історії людства, і вона постійно викликає інтерес своєю колоритністю. У цієї країни є ще одна назва — Піднебесна, яка доволі часто зустрічається у медіа.

Чому Китай називають Піднебесною

Перша згадка про Піднебесну виникло ще у період 1600-1046 рр. до нашої ери, за часів правління імперії Шань. І вже у наступну епоху, а саме Чжоу, ця назва закріпилась за цією країною.

Річ у тім, що тогочасні китайці вважали небо божеством, куди вирушали духи їхніх предків після смерті, а вхід до цього священного місця знаходився саме над Китаєм — так і виникла назва Піднебесна.

Важливо зазначити, що китайці вважали усю землю, що знаходилась під небом, Піднебесною. Річ у тім, що тогочасні мешканці території сучасного Китаю вважали увесь світ одним великим прямокутником, де їхня країна знаходилась у його центрі. Через що, фактично, Піднебесною вони називали увесь світ, а не лише Китай.

Як китайці називають свою країну

Всі ми звикли до назви Китайська народна республіка, або China англійською, але китайці називають свою країну зовсім по іншому. Якщо говоримо про поняття Піднебесна, то для цього у китайській мові використовуються два ієрогліфи 天 下 — перший, Тянь, означає небо, а другий, Ся — підніжжя або низ чого-небудь.

Але самі китайці не сильно часто використовують це поняття для позначення власної держави — доволі часто можна зустріти термін, що у перекладі означатиме Серединна земля, а саме Чжун Го. Ця назва бере початок ще від правління династії Чжоу.

Також, у Китаю є друга, неформальна назва власної держави — Хуася. У цьому слові зашифровано два інших: Хуа, що перекладається як пишний та чудовий, і Ся — назва династії, яка правила приблизно 2000 років до нашої ери.

А вже Китай, чи КНР, нам усім відоме через європейських купців, що завезли звідти цю назву до нас, і саме ця назва у більшості країн закріпилася як справжнє ім’я держави.

