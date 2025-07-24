Погода на август 2025 в Кривом Роге: неужели удушающая жара продолжится

Погода на август в Кривом Роге интересует жителей города и не только. Хочется узнать, удастся спастись от удушающей жары.

Читай, какой будет погода в Кривом Роге в августе 2025 года.

Прогноз погоды на август 2025 в Кривом Роге

Август в Кривом Роге — это классическое украинское лето: стабильная жара днем, теплые ночи, частые солнечные дни, небольшая вероятность осадков. Начало и конец месяца — идеальны для отдыха и активностей на природе. В середине месяца следует предусмотреть альтернативный план для случаев дождя или похолодания.

По данным сайта Wisemeteo, погода в Кривом Роге в августе 2025 года обещает быть стабильно теплой. Днем следует ожидать температуру около +31-32°C. Ночью обычно прохладнее +18-19°C. Это типичный летний режим для региона — достаточно тепло, чтобы наслаждаться активностью на улице, но уже комфортно вечером.

В августе предусмотрено около 10 дней с дождем, общее количество осадков — около 35-40мм. В среднем выпадает не более одного дождливого дня в неделю, поэтому дожди не препятствуют отдыху или работе.

Средняя скорость ветра около 3 м/с, иногда чуть больше — особенно в ветреные периоды. Влажность — умеренная (примерно 55-60%), что создает комфортное ощущение даже в жару.

Прогноз на месяц:

начало августа: днем — около +29°C, ночью — +18°C. Ожидается несколько коротких дождей, но большинство дней солнечные и сухие;

середина месяца: температура будет такой же, будет несколько облачных и дождливых дней;

конец августа: температура воздуха не снижается, к тому же возможны несколько кратковременных дождей.

Самые жаркие дни придутся на конц месяца: температура может достигать +34°C или чуть выше. Основная часть дождей прогнозируется в середине месяца. Погода будет несколько более сухой, чем в июле — средняя влажность ниже (~55%), а осадки немного реже.

В других регионах Украины тоже будет жарко. Ранее мы рассказывали о погоде в августе 2025 года в Хмельницком.

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