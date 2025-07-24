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Погода на август 2025 в Кривом Роге: неужели удушающая жара продолжится

Богдана Макалюк, журналист сайта 24 июля 2025, 13:30
Погода на август 2025 в Кривом Роге
Фото Unsplash

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