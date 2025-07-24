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Погода на серпень 2025 в Кривому Розі: невже задушлива спека продовжиться

Богдана Макалюк, журналістка сайту 24 Липня 2025, 13:30
Погода на серпень 2025 в Кривому Розі
Фото Unsplash

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