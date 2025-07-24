Погода на серпень 2025 в Кривому Розі: невже задушлива спека продовжиться

Погода на серпень у Кривому Розі цікавить жителів міста і не тільки. Хочеться дізнатися, чи вдасться врятуватися від задушливої спеки.

Читай, якою буде погода у Кривому Розі у серпні 2025.

Прогноз погоди на серпень 2025 у Кривому Розі

Серпень в Кривому Розі — це класичне українське літо: стабільна спека вдень, теплі ночі, часті сонячні дні, невелика ймовірність опадів. Початок і кінець місяця — ідеальні для відпочинку й активностей на природі. У середині місяця варто передбачити альтернативний план для випадків дощу або похолодання.

За даними сайту Wisemeteo, погода у Кривому Розі у серпні 2025 обіцяє бути стабільно теплою. Вдень варто очікувати температуру близько +31-32°C. Вночі зазвичай буде прохолодніше +18-19°C. Це типовий літній режим для регіону — достатньо тепло, щоб насолоджуватися активностями надворі, але вже комфортно ввечері.

У серпні передбачено близько 10 днів з дощем, загальна кількість опадів — близько 35-40 мм. У середньому випадає не більше одного дощового дня за тиждень, тому дощі не перешкоджають відпочинку чи роботі.

Середня швидкість вітру близько 3 м/с, іноді трохи більше — особливо у вітряні періоди. Вологість — помірна (приблизно 55-60 %), що створює комфортне відчуття навіть у спеку.

Прогноз на місяць:

початок серпня: вдень — близько +29°C, вночі — +18°C. Очікується кілька коротких дощів, але більшість днів — сонячні й сухі;

середина місяця: температура буде такою самою, буде кілька хмарних і дощових днів;

кінець серпня : температура повітря не знижується, до того ж можливі кілька короткочасних дощів.

Найспекотніші дні припадуть на кінець місяця: температура може сягати +34°C або трохи вище. Основну частину дощів прогнозують у середині місяця. Погода буде дещо сухіша, ніж у липні — середня вологість нижча (~55%), а опади трохи рідше.

В інших регіонах України теж буде спекотно. Раніше ми розповідали про погоду у серпні 2025 в Хмельницькому.

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